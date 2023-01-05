Federação do Rio confirma jogos de Flamengo e Fluminense no Kleber Andrade

Na última quarta (4), a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que confirmou as negociações para trazer as partidas para o Estado, mas negou acerto alegando que a taxa de aluguel do local ainda não havia sido paga. Hoje a federação carioca soltou uma nota confirmando a mudança de local e as datas das partidas. As informações sobre vendas de ingresso ainda não foram divulgadas pela empresa organizadora dos jogos.