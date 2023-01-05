Federação do Rio confirma jogos de Flamengo e Fluminense no Kleber Andrade

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou na tarde desta quinta-feira (5) a realização de duas partidas do Campeonato Carioca no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A equipe do Madureira vendeu o mando de campo e vai enfrentar o Flamengo, no dia 18, pela segunda rodada, e o Fluminense, no dia 22, pela terceira rodada, no Espírito Santo.
Na última quarta (4), a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que confirmou as negociações para trazer as partidas para o Estado, mas negou acerto alegando que a taxa de aluguel do local ainda não havia sido paga. Hoje a federação carioca soltou uma nota confirmando a mudança de local e as datas das partidas. As informações sobre vendas de ingresso ainda não foram divulgadas pela empresa organizadora dos jogos.
REENCONTRO
Após um longo período sem vir ao Espírito Santo, Flamengo e Fluminense retornam e irão receber o carinho da torcida capixaba. A última vez do rubro-negro no Estado foi em 2018, quando enfrentou e venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 0. Já o tricolor não visita o Espírito Santo desde 2017; coincidentemente a última vez foi em um Fla-Flu, que terminou empatado por 1 a 1. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Carioca.
INFORMAÇÕES SOBRE OS JOGOS
- Madureira x Flamengo
- Competição: 2ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)
- Data: 18 de janeiro (quarta-feira)
- Horário: 19h
- Madureira x Fluminense
- Competição: 3ª rodada da Taça Guanabara
- Data: 22 de janeiro (Domingo)
- Horário: 18h