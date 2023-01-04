Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Kleber Andrade deve receber jogos de Flamengo e Fluminense pelo Carioca
Alô, torcida capixaba!

Kleber Andrade deve receber jogos de Flamengo e Fluminense pelo Carioca

Clubes cariocas  devem jogar contra o Madureira em Cariacica, nos próximos dias 18 e 22 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2023 às 18:51

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 18:51

BKDP Festival acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Kleber Andrade pode voltar a ser palco de jogos do Campeonato Carioca   Crédito: Bernardo Bracony
O torcedor capixaba poderá assistir a duas partidas do Campeonato Carioca este mês. Flamengo e Fluminense virão ao Espírito Santo para enfrentar o Madureira no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
A informação, inicialmente, foi divulgada pelo site ge. A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que confirmou as negociações para a realização dos jogos, mas afirmou que ainda não há confirmação, pois aguarda o pagamento da taxa de utilização do estádio.
"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi procurada por um empresário para realizar dois jogos do Madureira no Estádio Estadual Kleber Andrade, pelo Campeonato Carioca, nos dias 18 e 22 de janeiro, contra Flamengo e Fluminense, respectivamente. Porém, ainda não houve nenhum pagamento das taxas para que o aluguel do estádio se concretize", informou a Sesport, por nota.
Responsável pela realização do jogo, a Ingresso S.A. confirmou a vinda do Flamengo e anunciou que o valor, a data de início e os pontos de venda de ingressos serão divulgados nos próximos dias.
A partida do Flamengo contra o Madureira é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e está marcada para o dia 18 de janeiro, uma quarta-feira, às 19 horas. O mando de campo é do tricolor suburbano, que negociou a transferência do local da partida, que seria em Conselheiro Galvão, para o Kleber Andrade.
Na rodada seguinte, o Madureira enfrentará o Fluminense, em jogo que também deverá ser realizado no Kleber Andrade. A partida está marcada para o dia 22 de janeiro, um domingo, às 18 horas.
A última vez que o rubro-negro jogou no Kleber Andrade foi em 18 de março de 2018, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o rubro-negro goleou a Portuguesa por 4 a 0, com gols de Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (2).

Correção

04/01/2023 - 7:21
O último jogo do Flamengo no Estado foi em 18 de março de 2018, e não em 18 de fevereiro de 2018, como publicado anteriormente.

Veja Também

Rio renomeia rua que passa pelo Maracanã com homenagem a Pelé

Fifa marca o sorteio do Mundial de Clubes para 13 de janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados