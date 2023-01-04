Kleber Andrade deve receber jogos de Flamengo e Fluminense pelo Carioca

Kleber Andrade pode voltar a ser palco de jogos do Campeonato Carioca Crédito: Bernardo Bracony

O torcedor capixaba poderá assistir a duas partidas do Campeonato Carioca este mês. Flamengo e Fluminense virão ao Espírito Santo para enfrentar o Madureira no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

A informação, inicialmente, foi divulgada pelo site ge. A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que confirmou as negociações para a realização dos jogos, mas afirmou que ainda não há confirmação, pois aguarda o pagamento da taxa de utilização do estádio.

"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi procurada por um empresário para realizar dois jogos do Madureira no Estádio Estadual Kleber Andrade, pelo Campeonato Carioca, nos dias 18 e 22 de janeiro, contra Flamengo e Fluminense, respectivamente. Porém, ainda não houve nenhum pagamento das taxas para que o aluguel do estádio se concretize", informou a Sesport, por nota.

Responsável pela realização do jogo, a Ingresso S.A. confirmou a vinda do Flamengo e anunciou que o valor, a data de início e os pontos de venda de ingressos serão divulgados nos próximos dias.

A partida do Flamengo contra o Madureira é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e está marcada para o dia 18 de janeiro, uma quarta-feira, às 19 horas. O mando de campo é do tricolor suburbano, que negociou a transferência do local da partida, que seria em Conselheiro Galvão, para o Kleber Andrade.

Na rodada seguinte, o Madureira enfrentará o Fluminense, em jogo que também deverá ser realizado no Kleber Andrade. A partida está marcada para o dia 22 de janeiro, um domingo, às 18 horas.

A última vez que o rubro-negro jogou no Kleber Andrade foi em 18 de março de 2018, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o rubro-negro goleou a Portuguesa por 4 a 0, com gols de Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (2).