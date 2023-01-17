O Sistema Transcol teve quase um ônibus por dia alvo de ataques criminosos em janeiro, até o momento. Alguns foram totalmente destruídos em incêndios e outros tiveram de voltar para as garagens após serem depredados. O prejuízo é milionário e afeta o cotidiano dos usuários do transporte coletivo na Grande Vitória.
Um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), a pedido de A Gazeta, mostra que até esta segunda-feira (16) foram 15 coletivos alvo de ações criminosas.
Desse total, três ônibus foram incendiados e ficaram totalmente destruídos, sendo um deles um micro-ônibus – único modelo que consegue acessar os morros e as partes mais altas de Vitória.
Existem ainda os ônibus depredados. Esses coletivos são recolhidos e não podem voltar a operar até serem totalmente recuperados, o que pode demorar meses dependendo da avaria sofrida.
Transcol tem quase um ônibus alvo de ataque por dia em janeiro
Dados do GVBus apontam que um coletivo convencional novo custa, em média, R$ 650 mil, já os micro-ônibus, cerca de R$ 520 mil. Desta forma, o prejuízo com os veículos totalmente destruídos chega a R$ 1,82 milhão.
R$ 1,82 milhão
É O PREJUÍZO COM OS ÔNIBUS TOTALMENTE DESTRUÍDOS
Em nota, o sindicato lamentou os casos de vandalismo no transporte coletivo, alertando que os prejuízos recaem em todo o sistema, em especial nas empresas de ônibus, mas principalmente na população.
Embora os consórcios contem com veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um ônibus gera transtornos, uma vez que um novo coletivo demora, em média, três meses para ser fabricado. E ainda há o período de trâmites legais até ele receber o aval para entrar em circulação.
Pela legislação vigente, os envolvidos em ataques a ônibus podem responder por crime contra o patrimônio público, por causar incêndio, expondo a vida e integridade física de outras pessoas e até por organização criminosa.
- 16 de janeiro de 2023: criminosos tentaram incendiar dois ônibus em Vila Velha. As chamas foram controladas antes que os dois veículos fossem tomados. A abordagem aos coletivos ocorreu em um intervalo de 40 minutos. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada pela empresa de forma online e tramitada, inicialmente, para o 7º Distrito de Polícia de Vila Velha. Ainda não há informações sobre as motivações dos envolvidos no crime;
- 9 de janeiro de 2023: nove ônibus foram depredados e um foi incendiado durante um protesto de moradores no bairro Porto Novo, em Cariacica. A ação ocorreu após o assassinato de um barbeiro de 25 anos um dia antes. No dia 10, uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar foi realizada na localidade para identificar os criminosos;
- 7 de janeiro de 2023: três coletivos são incendiados em Vitória. O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho (Podemos), afirmou que os ataques foram reação de traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV) à morte de um suspeito em confronto com a Polícia Militar no Bairro da Penha, durante a madrugada.