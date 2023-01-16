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Criminosos tentam incendiar dois ônibus em Vila Velha

As tentativas de incendiar os coletivos aconteceram em regiões próximas, mas as chamas foram controladas antes que os dois veículos fossem tomados
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 jan 2023 às 18:35

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 18:35

Criminosos tentaram incendiar dois ônibus do Sistema Transcol, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (16). As chamas foram controladas antes que os dois veículos fossem tomados e as ações aconteceram em regiões próximas, com uma diferença de 40 minutos entre elas. Ninguém se feriu.
O primeiro ônibus foi incendiado na Avenida Luciano das Neves, próximo a um supermercado. De acordo com testemunhas, a linha era 656 (Terminal de Itaparica x Terminal de Vila Velha). Não há maiores detalhes sobre como teria sido a ação dos criminosos nessa ocorrência. 
Em seguida, houve uma segunda tentativa de incendiar um coletivo na rua Belém com a rua São Paulo, em Itapuã. A Guarda Municipal de Vila Velha informou que nessa ocorrência, criminosos interceptaram um coletivo, ordenaram que os passageiros descessem e tentaram colocar fogo no veículo. O motorista do coletivo conseguiu apagar as chamas rapidamente.
O fato aconteceu durante a operação da Guarda Municipal de Vila Velha, na localidade conhecida como Gameleira. Uma equipe foi ao local, mas nenhum suspeito de ter colocado fogo foi localizado.
A Polícia Militar também foi acionada e informou que uma equipe foi ao local indicado, porém não encontraram o veículo. Posteriormente, o responsável pelo setor operacional da Ceturb, entrou em contato com o Ciodes (190) informando que rapidamente as chamas tinham sido controladas pelo motorista, que recolheu o veículo para a garagem da empresa, motivo pelo qual a viatura não encontrou o coletivo. Apenas um estofado do veículo foi danificado. O solicitante foi orientado a registrar o fato na delegacia.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada pela empresa de forma online e foi tramitada, inicialmente, para o 7º Distrito de Polícia de Vila Velha.

Três ônibus incendiados neste ano

A GVbus disse que, somente em 2023, três ônibus foram incendiados e ficaram totalmente destruídos. Em outros três, contando com os dois de hoje, houve a tentativa, mas o fogo foi controlado. O sindicato das operadoras informa ainda que um coletivo novo custa em média R$ 650 mil.
O GVBus reforça que os ônibus danificados são recolhidos e não podem voltar à operação até que sejam totalmente recuperados, o que pode demorar meses, dependendo do tipo de avaria sofrida.

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