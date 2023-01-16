Acusado de homicídio no Espírito Santo é preso nos Estados Unidos

Deann Gleisson Pires de Mello, preso nos EUA Crédito: Divulgação / ERO Boston

Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso nos Estados Unidos (EUA), no último dia 9 de janeiro. Deann Gleisson Pires de Mello, de 26 anos, tem um mandado de prisão em aberto por um homicídio qualificado ocorrido em 2017, na zona rural de Alto Rio Novo , Região Sul do Estado.

O jovem foi preso por Oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston, na cidade de Framingham, no estado de Massachusetts.

Segundo a Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês), Deann Pires de Mello, 26, já havia sido detido pela Patrulha de Fronteira dos EUA perto de Hidalgo, Texas, em julho de 2019. Ele também foi preso pelo Departamento de Polícia de Framingham por uso não licenciado de um automóvel, em 8 de janeiro de 2022.

Após uma investigação policial, as autoridades americanas identificaram que ele era procurado pelas autoridades policiais brasileiras como um fugitivo sob a acusação de homicídio qualificado. A polícia de Framingham entrou em contato agentes de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston para obter assistência.

"É devido ao trabalho árduo e comprometido dos oficiais do ERO, juntamente com a assistência crítica de nossos parceiros policiais brasileiros, que este criminoso fugitivo está fora das ruas de nossa comunidade. Buscamos garantir que Pires de Mello enfrente a justiça por essas acusações gravíssimas" Todd Lyons - Diretor do escritório de campo do ERO Boston

Ainda segundo a Imigraçao e Alfândega dos EUA, Deann Pires de Mello enfrentará agora um processo de extradição para ser entregue às autoridades brasileiras.

Procurada, a Polícia Civil informou que Deann Gleisson Pires de Mello, de 26 anos, responde a um processo por homicídio qualificado, de Rodrigo Bilak Gomes, ocorrido em 2017 na zona rural de Alto Rio Novo. O outro indiciado no homicídio, Welton de Oliveira Menezes, já se encontrava preso.

A reportagem tenta contato com a Embaixada do Brasil para mais informações sobre a extradição do acusado. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.

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