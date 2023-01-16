Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Massachusetts

Acusado de homicídio no Espírito Santo é preso nos Estados Unidos

Deann Gleisson Pires de Mello, preso nos EUA, é apontado como o autor de um crime ocorrido em 2017, na zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 jan 2023 às 17:47

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 17:47

Deann Gleisson Pires de Mello, preso nos EUA
Deann Gleisson Pires de Mello, preso nos EUA Crédito: Divulgação / ERO Boston
Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso nos Estados Unidos (EUA), no último dia 9 de janeiro. Deann Gleisson Pires de Mello, de 26 anos, tem um mandado de prisão em aberto por um homicídio qualificado ocorrido em 2017, na zona rural de Alto Rio Novo, Região Sul do Estado.
O jovem foi preso por Oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston, na cidade de Framingham, no estado de Massachusetts.
Segundo a Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês), Deann Pires de Mello, 26, já havia sido detido pela Patrulha de Fronteira dos EUA perto de Hidalgo, Texas, em julho de 2019. Ele também foi preso pelo Departamento de Polícia de Framingham por uso não licenciado de um automóvel, em 8 de janeiro de 2022.
Após uma investigação policial, as autoridades americanas identificaram que ele era procurado pelas autoridades policiais brasileiras como um fugitivo sob a acusação de homicídio qualificado. A polícia de Framingham entrou em contato agentes de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston para obter assistência.
"É devido ao trabalho árduo e comprometido dos oficiais do ERO, juntamente com a assistência crítica de nossos parceiros policiais brasileiros, que este criminoso fugitivo está fora das ruas de nossa comunidade. Buscamos garantir que Pires de Mello enfrente a justiça por essas acusações gravíssimas"
Todd Lyons - Diretor do escritório de campo do ERO Boston
Ainda segundo a Imigraçao e Alfândega dos EUA, Deann Pires de Mello enfrentará agora um processo de extradição para ser entregue às autoridades brasileiras.
Procurada, a Polícia Civil informou que Deann Gleisson Pires de Mello, de 26 anos, responde a um processo por homicídio qualificado, de Rodrigo Bilak Gomes, ocorrido em 2017 na zona rural de Alto Rio Novo. O outro indiciado no homicídio, Welton de Oliveira Menezes, já se encontrava preso.
A reportagem tenta contato com a Embaixada do Brasil para mais informações sobre a extradição do acusado. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado. 

Procurado

No dia 30 de junho de 2021, o juiz Thiago Balbi da Costa, da Vara Única de Alto Rio Novo, já havia pedido que Deann Gleisson fosse incluído na lista de procurados da Interpol.

Veja Também

Incêndio atinge área de vegetação no Morro do Vigia, em Vitória

Vila Velha: homem tenta matar ex jogando água fervente no ouvido dela

Caminhão tomba e óleo combustível vaza na BR 101, em Rio Novo do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Estados Unidos foragidos Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados