Um homem de 39 anos, identificado como Diego Fernandes Paranhos, foi preso após tentar matar a ex-mulher jogando água fervente no ouvido dela, em Vila Velha, neste domingo (15). A vítima, de 25 anos, está internada na área de queimaduras do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O crime aconteceu na frente da filha do casal, de apenas 4 anos de idade.
A mulher revelou que, durante uma discussão, o ex-companheiro jogou a água no ouvido dela. Depois do crime, Diego foi para a Rodoviária de Vila Velha, na tentativa de fugir para Minas Gerais, mas foi abordado pela Guarda Municipal que estava passando pelo local e foi acionada pela própria vítima, que pedia socorro.
A moça teve queimaduras no rosto, pescoço, no peito e nas costas.
O criminoso foi levado para a Delegacia Especializada do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado por tentativa de homicídio qualificada cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Vila Velha: homem tenta matar ex jogando água fervente no ouvido dela
Antes de ir para o presídio, o agressor chegou a alegar que a mulher "se queimou sozinha". O Conselho Tutelar também foi acionado para cuidar da criança enquanto a mãe recebia os cuidados médicos.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta