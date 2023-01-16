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Violência contra a mulher

Vila Velha: homem tenta matar ex jogando água fervente no ouvido dela

O crime foi cometido diante da filha do casal, de apenas 4 anos; vítima sofreu queimaduras no rosto, pescoço, no peito e nas costas. Diego Fernandes Paranhos foi preso quando tentava fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2023 às 16:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 16:38

Caso aconteceu em Vila Velha neste domingo (15)
Diego Fernandes Paranhos, de 39 anos, foi levado ao presídio na manhã desta segunda-feira (16) Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 39 anos, identificado como Diego Fernandes Paranhos, foi preso após tentar matar a ex-mulher jogando água fervente no ouvido dela, em Vila Velha, neste domingo (15). A vítima, de 25 anos, está internada na área de queimaduras do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O crime aconteceu na frente da filha do casal, de apenas 4 anos de idade.
A mulher revelou que, durante uma discussão, o ex-companheiro jogou a água no ouvido dela. Depois do crime, Diego foi para a Rodoviária de Vila Velha, na tentativa de fugir para Minas Gerais, mas foi abordado pela Guarda Municipal que estava passando pelo local e foi acionada pela própria vítima, que pedia socorro.
A moça teve queimaduras no rosto, pescoço, no peito e nas costas.
O criminoso foi levado para a Delegacia Especializada do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado por tentativa de homicídio qualificada cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Vila Velha: homem tenta matar ex jogando água fervente no ouvido dela
Antes de ir para o presídio, o agressor chegou a alegar que a mulher "se queimou sozinha". O Conselho Tutelar também foi acionado para cuidar da criança enquanto a mãe recebia os cuidados médicos.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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