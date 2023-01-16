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Acidente

Caminhão tomba e óleo combustível vaza na BR 101, em Rio Novo do Sul

O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital. A rodovia teve que ser fechada para a remoção do veículo e já foi totalmente liberada
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 jan 2023 às 15:48

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:48

Um caminhão que transportava carga de argila tombou na manhã desta segunda-feira (16), no km 388 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve vazamento de óleo combustível do veículo, mas foi contido com uso de serragem.
Caminhão tomba e óleo combustível vaza na BR 101, em Rio Novo do Sul
Houve o tombamento de um caminhão no km 388, da BR 101, no sentido norte, em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação \ PRF
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 7h53, no sentido norte da pista, que vai para o Rio de Janeiro. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção estiveram no local.
No momento do atendimento, segundo a Eco101, o tráfego ficou em pare e siga. E às 11h15, a rodovia foi fechada para o destombamento do caminhão, porém, já foi totalmente liberada às 13h08.
PRF informou que o motorista de 32 anos perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada e tombou na via, ocupando parte da faixa de rolamento e o acostamento. Ele sofreu lesões leves e foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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