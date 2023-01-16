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Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro em Baixo Guandu

O rabo do animal ficou preso na correia. Os Bombeiros informaram que, com autorização do proprietário do veículo, cortaram a correia e desprenderam o bichinho
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 jan 2023 às 17:36

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 17:36

Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro em Baixo Guandu
Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro em Baixo Guandu Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
Um gato foi resgatado após ficar preso dentro do motor de um carro, na manhã desta segunda-feira (16), no bairro São José, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, o rabo do animal ficou preso na correia do motor do veículo.
Os Bombeiros informaram que, com autorização do proprietário do carro, os militares cortaram a correia e desprenderam o animal, retirando-o pela parte de baixo do veículo.

Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro

Após ser resgatado, o bichinho correu para a residência vizinha.

Gato resgatado em árvore

Outro resgate de um felino, também em Baixo Guandu, mobilizou a equipe dos bombeiros. Na manhã da última sexta-feira (13), um gato foi resgatado em uma árvore de aproximadamente 11 metros de altura, na Zona Rural do município.
Militares do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu com o animal resgatado na última sexta (13).
Militares do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu com o animal resgatado na última sexta (13). Crédito: Willian Henrique
Segundo testemunhas, o animal estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos da árvore. Um dos militares realizou a subida utilizando uma escada e conseguiu chegar próximo ao bicho. Com um cabo de madeira, ele conseguiu trazer o gato para perto e capturá-lo.
Feito o resgate, o militar trouxe o felino até o chão e o soltou no campo.

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