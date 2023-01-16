Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro em Baixo Guandu Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação

Os Bombeiros informaram que, com autorização do proprietário do carro, os militares cortaram a correia e desprenderam o animal, retirando-o pela parte de baixo do veículo.

Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro

Após ser resgatado, o bichinho correu para a residência vizinha.

Gato resgatado em árvore

Militares do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu com o animal resgatado na última sexta (13). Crédito: Willian Henrique

Segundo testemunhas, o animal estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos da árvore. Um dos militares realizou a subida utilizando uma escada e conseguiu chegar próximo ao bicho. Com um cabo de madeira, ele conseguiu trazer o gato para perto e capturá-lo.