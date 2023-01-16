Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro em Baixo Guandu

Um gato foi resgatado após ficar preso dentro do motor de um carro, na manhã desta segunda-feira (16), no bairro São José, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, o rabo do animal ficou preso na correia do motor do veículo.
Os Bombeiros informaram que, com autorização do proprietário do carro, os militares cortaram a correia e desprenderam o animal, retirando-o pela parte de baixo do veículo.
Gato é resgatado após ficar preso em motor de carro
Após ser resgatado, o bichinho correu para a residência vizinha.
Gato resgatado em árvore
Outro resgate de um felino, também em Baixo Guandu, mobilizou a equipe dos bombeiros. Na manhã da última sexta-feira (13), um gato foi resgatado em uma árvore de aproximadamente 11 metros de altura, na Zona Rural do município.
Segundo testemunhas, o animal estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos da árvore. Um dos militares realizou a subida utilizando uma escada e conseguiu chegar próximo ao bicho. Com um cabo de madeira, ele conseguiu trazer o gato para perto e capturá-lo.
Feito o resgate, o militar trouxe o felino até o chão e o soltou no campo.