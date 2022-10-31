Filhote de jaguatirica é resgatado após ser atropelado em São Mateus

Um filhote de jaguatirica foi resgatado, no sábado (29), após ser atropelado às margens da BR 101, na altura de Braço do Rio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar Ambiental informou que o animal foi levado para o Projeto Cereias, em Aracruz, referência em cuidados de animais silvestres, onde recebe os atendimentos necessários.
Uma pessoa que passava pelo local viu o bichinho e acionou a Polícia Militar Ambiental. “O animal não tinha nenhuma lesão aparente, mas devido a pancada que sofreu estava um pouco letárgico, um comportamento atípico para felinos”, disse o capitão Fabrício Pereira Rocha, da Polícia Militar Ambiental.
A PMA informou que, após receber os cuidados, o filhote será reintroduzido à natureza.