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Na BR 101

Filhote de jaguatirica é resgatado após ser atropelado em São Mateus

A Polícia Militar Ambiental informou que o felino foi levado para o Projeto Cereias, em Aracruz, referência em cuidados de animais silvestres
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 out 2022 às 16:09

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:09

Um filhote de jaguatirica foi resgatado, no sábado (29), após ser atropelado às margens da BR 101, na altura de Braço do Rio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar Ambiental informou que o animal foi levado para o Projeto Cereias, em Aracruz, referência em cuidados de animais silvestres, onde recebe os atendimentos necessários.
Filhote de jaguatirica é resgatado após ser atropelado em São Mateus
O felino foi recolhido pela Polícia Militar Ambiental e encaminhada para o Projeto Cereias, em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma pessoa que passava pelo local viu o bichinho e acionou a Polícia Militar Ambiental. “O animal não tinha nenhuma lesão aparente, mas devido a pancada que sofreu estava um pouco letárgico, um comportamento atípico para felinos”, disse o capitão Fabrício Pereira Rocha, da Polícia Militar Ambiental.
A PMA informou que, após receber os cuidados, o filhote será reintroduzido à natureza.
Filhote de jaguatirica é resgatado após ser atropelado em São Mateus
Filhote de jaguatirica é resgatado após ser atropelado em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

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