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Jacaré é resgatado no Terminal de Laranjeiras, na Serra; veja vídeo

Animal da espécie papo amarelo foi levado para o complexo da Lagoa Jacuném, nesta quarta-feira (30); bichinho deu uma voltinha no terminal pela manhã
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 nov 2022 às 19:01

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 19:01

Imagine estar andando pelo Terminal de Laranjeiras, na Serra, e dar de cara com um jacaré? Quem estava no local na manhã desta quarta-feira (30) teve essa surpresa. O animal, da espécie papo amarelo, foi visto por lá e resgatado por uma equipe da prefeitura.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a equipe de fiscalização recebeu um chamado para resgate de um jacaré de porte intermediário – que é a fase de transição do filhote para o adulto – no Terminal de Laranjeiras.
O animal passou pela triagem e avaliação de saúde. Por não apresentar nenhum ferimento, ele não precisou ser transportado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). O jacaré foi resgatado e solto no complexo da Lagoa Jacuném. Ninguém ficou ferido.
Jacaré é resgatado no Terminal de Laranjeiras, na Serra; veja vídeo

Chuvas podem influenciar

De acordo com a Prefeitura da Serra, as fortes chuvas dos últimos dias podem ocasionar o deslocamento de animais silvestres para áreas urbanas.

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