Imagine estar andando pelo Terminal de Laranjeiras, na Serra, e dar de cara com um jacaré? Quem estava no local na manhã desta quarta-feira (30) teve essa surpresa. O animal, da espécie papo amarelo, foi visto por lá e resgatado por uma equipe da prefeitura.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a equipe de fiscalização recebeu um chamado para resgate de um jacaré de porte intermediário – que é a fase de transição do filhote para o adulto – no Terminal de Laranjeiras.
O animal passou pela triagem e avaliação de saúde. Por não apresentar nenhum ferimento, ele não precisou ser transportado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). O jacaré foi resgatado e solto no complexo da Lagoa Jacuném. Ninguém ficou ferido.
Jacaré é resgatado no Terminal de Laranjeiras, na Serra; veja vídeo
Chuvas podem influenciar
De acordo com a Prefeitura da Serra, as fortes chuvas dos últimos dias podem ocasionar o deslocamento de animais silvestres para áreas urbanas.