Resgate de gato a 11 metros de altura mobiliza Bombeiros em Baixo Guandu

Na manhã de sexta-feira (13), moradores da Zona Rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, acionaram o Corpo de Bombeiros para resgatar um gato que estava na copa de uma árvore.
Segundo os Bombeiros, eles receberam um chamado para resgate de animal por volta do meio-dia, quando foram informados que o felino estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos de uma árvore. Ao chegarem ao local, eles constataram que o gato estava a aproximadamente 11 metros de altura.
Um dos militares realizou a subida utilizando uma escada e conseguiu chegar próximo ao animal. Com um cabo de madeira, ele conseguiu trazer o gato para perto e capturá-lo. Feito o resgate, o militar trouxe o felino até o chão e o soltou no campo.