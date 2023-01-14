Resgate de gato a 11 metros de altura mobiliza Bombeiros em Baixo Guandu

Militares do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu com o animal resgatado na última sexta (13). Crédito: Willian Henrique

Na manhã de sexta-feira (13), moradores da Zona Rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, acionaram o Corpo de Bombeiros para resgatar um gato que estava na copa de uma árvore.

Militar do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu resgatando o animal que estava há dois dias na copa de uma árvore. Crédito: Willian Henrique

Segundo os Bombeiros, eles receberam um chamado para resgate de animal por volta do meio-dia, quando foram informados que o felino estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos de uma árvore. Ao chegarem ao local, eles constataram que o gato estava a aproximadamente 11 metros de altura.

O gato estava na copa de uma árvore, a uma de aproximadamente 11 metros. Crédito: Willian Henrique