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Preso em árvore

Resgate de gato a 11 metros de altura mobiliza Bombeiros em Baixo Guandu

Segundo moradores que acionaram o Corpo de Bombeiros, o animal estava há pelo menos dois dias preso no alto de uma árvore

Publicado em 

14 jan 2023 às 09:50

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 09:50

Militares do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu com o animal resgatado na última sexta (13).
Militares do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu com o animal resgatado na última sexta (13). Crédito: Willian Henrique
Na manhã de sexta-feira (13), moradores da Zona Rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, acionaram o Corpo de Bombeiros para resgatar um gato que estava na copa de uma árvore.
Militar do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu resgatando o animal que estava há dois dias na copa de uma árvore.
Militar do Corpo de Bombeiros em Baixo Guandu resgatando o animal que estava há dois dias na copa de uma árvore. Crédito: Willian Henrique
Segundo os Bombeiros, eles receberam um chamado para resgate de animal por volta do meio-dia, quando foram informados que o felino estava há pelo menos dois dias sem conseguir descer dos galhos de uma árvore. Ao chegarem ao local, eles constataram que o gato estava a aproximadamente 11 metros de altura.
O gato estava na copa de uma árvore, a uma de aproximadamente 11 metros.
O gato estava na copa de uma árvore, a uma de aproximadamente 11 metros. Crédito: Willian Henrique
Um dos militares realizou a subida utilizando uma escada e conseguiu chegar próximo ao animal. Com um cabo de madeira, ele conseguiu trazer o gato para perto e capturá-lo. Feito o resgate, o militar trouxe o felino até o chão e o soltou no campo.

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