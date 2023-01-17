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Colisão frontal

Muqui: ônibus e carro batem na BR 393 e cinco crianças ficam feridas

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (17), em uma curva da estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 jan 2023 às 18:55

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 18:55

Um ônibus e um carro se envolveram em um acidente na BR 393, no distrito de Desengano, em Muqui, no Sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 17h30 desta terça-feira (17) e deixou ao menos sete pessoas feridas, sendo cinco crianças que sofreram ferimentos leves e um casal (um homem e uma mulher grávida) feridos graves - todas estavam no veículo menor, um Volkswagen Gol.
Para o Corpo de Bombeiros, uma solicitante informou que o carro, de modelo Gol, bateu de frente com o ônibus, em uma curva na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Muqui. A equipe foi ao local atender a ocorrência. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e esclareceu que o veículo de passeio perdeu o controle na curva, girou, invadiu a contramão e bateu de frente no ônibus.  Ainda segundo a PRF, no ônibus havia 40 passageiros, mas nenhum se feriu.
Outro ônibus chegou ao local antes das equipes da PRF e levou os passageiros. 
Todos os sete feridos foram socorridos para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim por equipes dos Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 
Ônibus colide com carro na BR 393, em Muqui
Um ônibus colide com um carro na BR 393, em Muqui, no final da tarde desta terça-feira (17) Crédito: Leitor | A Gazeta

Resposta da empresa

Sobre o acidente, a empresa proprietária do ônibus disse, por meio de nota, que coletivo saiu da Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim às 16h20 com destino a Muqui. O motorista informou que se deparou com um Gol desgovernado, que invadiu a faixa contrária e provocou o acidente. No momento da batida, 40 passageiros estavam no coletivo, mas não se feriram.
A empresa informou que enviou outro ônibus para que os passageiros pudessem seguir viagem após serem analisados se necessitavam ou não de algum suporte médico. Ressaltou ainda que todos os os veículos passam constantemente por manutenção, inclusive o ônibus envolvido no acidente. 

Atualização

18/01/2023 - 7:10
A Polícia Rodoviária Federal atualizou o número de vítimas no acidente. A reportagem e o título foram atualizados.

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