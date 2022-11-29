Corpo de homem é encontrado por pescadores em rio de Muqui

Segundo a Polícia Militar, os homens contaram aos policiais que foram pescar no rio, quando viram algo parecido com o corpo de uma pessoa na água. Eles chamaram a PM e informaram o fato, levando os militares até ao local. Como o cadáver estava dentro do rio, o Corpo de Bombeiros foi acionado, além da Polícia Civil.
O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do rio, deixando-o aos cuidados da Polícia Civil – que informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver.
A Polícia Civil disse que o corpo estava em estado de decomposição e em exame perinecroscópico não foi possível definir a causa da morte, somente após o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o corpo foi levado. O fato seguirá sob investigação da delegacia de Muqui.