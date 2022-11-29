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Investigação

Corpo de homem é encontrado por pescadores em rio de Muqui

Segundo a Polícia Civil, corpo estava em estado avançado de decomposição e foi encaminhado ao Seviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim na noite desta segunda-feira (28)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2022 às 13:43

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 13:43

Pescadores encontram corpo no rio em Muqui
Pescadores encontram corpo no rio em Muqui Crédito: Leitor| A Gazeta
O corpo de um homem, em estado avançado de decomposição, foi encontrado por dois homens às margens de um rio na localidade de Entre Morros, Muqui, no Sul do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (28). O Corpo de Bombeiros foi ao acionado para o local.
Segundo a Polícia Militar, os homens contaram aos policiais que foram pescar no rio, quando viram algo parecido com o corpo de uma pessoa na água. Eles chamaram a PM e informaram o fato, levando os militares até ao local. Como o cadáver estava dentro do rio, o Corpo de Bombeiros foi acionado, além da Polícia Civil.
O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do rio, deixando-o aos cuidados da Polícia Civil – que informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver.
A Polícia Civil disse que o corpo estava em estado de decomposição e em exame perinecroscópico não foi possível definir a causa da morte, somente após o laudo do médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para onde o corpo foi levado. O fato seguirá sob investigação da delegacia de Muqui.

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