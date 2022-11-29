Pai é preso suspeito de estuprar filha após menina denunciar abusos no ES

De acordo com o delegado Cláudio Rodrigues Araújo, a prisão aconteceu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. “Esse crime traz muitos danos físicos e psicológicos às vítimas, e por este motivo a delegacia atua de forma rigorosa nesses casos”, disse o titular da Delegacia de Brejetuba.

O suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional Venda Nova do Imigrante, e negou as acusações. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio de Viana. A vítima, segundo a Polícia Civil, está morando com outros familiares e deverá ser assistida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município.