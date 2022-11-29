Pai é preso suspeito de estuprar filha após menina denunciar abusos no ES

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (29) após a filha dele, uma menina de 12 anos, denunciar que o pai a estuprou no último dia 3, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Após relatar o crime a familiares, eles fizeram uma denúncia pelo Disque 100 e o caso chegou até a Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o suspeito negou as acusações. O nome dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar a vítima.
A Polícia Civil disse que a menina contou que o crime aconteceu no início do mês, quando ela estava em casa com o pai. Porém, o caso foi registrado no dia 13 por falta de meios de transportes (mora no interior) e por a vítima ter medo do pai. Após a denúncia pelo Disque 100, a polícia foi ao local, registrou o caso e um inquérito foi instaurado para investigar os fatos.
De acordo com o delegado Cláudio Rodrigues Araújo, a prisão aconteceu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. “Esse crime traz muitos danos físicos e psicológicos às vítimas, e por este motivo a delegacia atua de forma rigorosa nesses casos”, disse o titular da Delegacia de Brejetuba.
O delegado ainda destacou o apoio dos outros órgãos, como a Polícia Militar, Ministério Público, Justiça, Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atuam no caso.
O suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional Venda Nova do Imigrante, e negou as acusações. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio de Viana. A vítima, segundo a Polícia Civil, está morando com outros familiares e deverá ser assistida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município.