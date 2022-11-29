Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Brejetuba

Pai é preso suspeito de estuprar filha após menina denunciar abusos no ES

Vítima de 12 anos foi à polícia e denunciou que foi estuprada pai, um homem de 42 anos, no início deste mês. Nesta terça-feira (29), a Polícia Civil prendeu o suspeito
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2022 às 11:19

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 11:19

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (29) após a filha dele, uma menina de 12 anos, denunciar que o pai a estuprou no último dia 3, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Após relatar o crime a familiares, eles fizeram uma denúncia pelo Disque 100 e o caso chegou até a Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o suspeito negou as acusações. O nome dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar a vítima.
A Polícia Civil disse que a menina contou que o crime aconteceu no início do mês, quando ela estava em casa com o pai. Porém, o caso foi registrado no dia 13 por falta de meios de transportes (mora no interior) e por a vítima ter medo do pai. Após a denúncia pelo Disque 100, a polícia foi ao local, registrou o caso e um inquérito foi instaurado para investigar os fatos.
De acordo com o delegado Cláudio Rodrigues Araújo, a prisão aconteceu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. “Esse crime traz muitos danos físicos e psicológicos às vítimas, e por este motivo a delegacia atua de forma rigorosa nesses casos”, disse o titular da Delegacia de Brejetuba.
Complexo Penitenciário de Viana
Complexo Penitenciário de Viana, para onde o suspeito foi levado Crédito: Divulgação | Sejus
O delegado ainda destacou o apoio dos outros órgãos, como a Polícia Militar, Ministério Público, Justiça, Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atuam no caso.
O suspeito foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional Venda Nova do Imigrante, e negou as acusações. Ele foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao presídio de Viana. A vítima, segundo a Polícia Civil, está morando com outros familiares e deverá ser assistida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município.

Veja Também

Suspeitos de matarem homem debaixo de ponte em Brejetuba são presos

Homem é atacado a machadadas em discussão sobre aluguel em Brejetuba

Menina de 13 anos é abusada e ameaçada pelo cunhado em Brejetuba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Brejetuba Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados