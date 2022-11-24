Suspeitos de matarem homem debaixo de ponte em Brejetuba são presos

Dois homens foram presos durante uma operação policial nesta quinta-feira (24), suspeitos de cometerem um assassinato no último dia 10 de setembro contra Daniel Júnior Camporez, de 21 anos, debaixo de uma ponte no bairro Nobre, em Brejetuba , região Serrana do Estado.

A operação que prendeu dois suspeitos foi realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24), em Brejetuba Crédito: Divulgação \ Polícia Civil

O delegado titular da Delegacia de Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araujo, informou que nesta quinta foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos no bairro Sertãozinho e Fazenda Uliana. E a vítima teria sido morta por dever dinheiro com dívidas de drogas.

O crime

Segundo o delegado, minutos antes do crime que ocorreu no dia 10 de setembro, Daniel estava em um bar bebendo e entrou em luta corporal com aquele que poderia ser o autor do homicídio. Em seguida, ele foi para outro lugar usar drogas debaixo de uma ponte. No entanto, o suspeito foi atrás e disparou dois tiros contra a vítima, com uma submetralhadora caseira.

Rodrigues disse que a polícia tinha outro indivíduo como suspeito de participar do crime. “Mas, pelo que está sendo apurado agora, parece que ele também estava do lado da vítima na hora do crime e, na verdade, correu, não participou. Ele também poderia até ser vítima do homicídio, mas parece que as munições do autor acabaram”, informou.