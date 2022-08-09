Comerciante e cliente têm dinheiro roubado em assalto em Brejetuba

O proprietário e um cliente de um estabelecimento comercial no interior de Brejetuba, na Região do Caparaó, foram alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira (8). Dois criminosos renderam as vítimas e levaram dinheiro do caixa e da carteira do cliente. A Polícia Militar chegou a fazer buscas na região, mas não localizou os suspeitos.
Segundo boletim de ocorrência da PM, o dono do comércio contou que estavam ele e um cliente no local quando um jovem, vestindo jaqueta preta e com capacete preto, entrou no estabelecimento simulando estar armado. O suspeito anunciou o assalto e disse que queria apenas o dinheiro e só atiraria caso as vítimas não colaborassem.
Após o dono do estabelecimento dar o dinheiro do caixa, cerca de R$ 300, o cliente foi obrigado a entregar ao bandido a carteira com R$ 825. Um dos suspeitos ficou do lado de fora do local dando apoio ao comparsa.
A Polícia Militar fez buscas na região até o limite com Minas Gerais e nas vias que dão acesso a São Jorge, mas nada foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido e o crime segue em investigação.