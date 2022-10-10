Menina de 13 anos é abusada e ameaçada pelo cunhado em Brejetuba

A Polícia Militar foi acionada para atender a solicitação de uma menor, de 13 anos, que teria sido vítima de estupro em Brejetuba

Contudo, no último sábado (8), ela conversou com o irmão e disse que era abusada e ameaçada pelo cunhado, o que afetava o estado mental dela. Por conta das situações de abuso, a menina chegava a ter desmaios.

O Conselho Tutelar do município foi acionado. E nesta segunda-feira (10), o pai da criança deve levá-la ao conselho para que seja feito o procedimento de queixa do caso e comunicação dos fatos às autoridades competentes. Já o homem suspeito, não foi localizado.