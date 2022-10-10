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Denúncia de estupro

Menina de 13 anos é abusada e ameaçada pelo cunhado em Brejetuba

No sábado (8), a menina contou ao irmão que vinha sofrendo com os abusos praticados pelo familiar e o caso foi registrado na polícia; suspeito não foi localizado

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 15:58

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 15:58
Uma menina de 13 anos contou ao irmão que era constantemente molestada e ainda sofria sérias ameaças pelo cunhado. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (8) pela Polícia Militar (PM) em Brejetuba, na Região do Caparaó.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
A Polícia Militar foi acionada para atender a solicitação de uma menor, de 13 anos, que teria sido vítima de estupro em Brejetuba Crédito: Fernando Madeira
A equipe da PM recebeu a informação de que uma menor teria sido vítima de estupro. No local, o pai da vítima relatou que a filha vem apresentando problemas de saúde e psicológicos, mas sempre que a perguntava o que estava acontecendo, a menina não falava nada.
Contudo, no último sábado (8), ela conversou com o irmão e disse que era abusada e ameaçada pelo cunhado, o que afetava o estado mental dela. Por conta das situações de abuso, a menina chegava a ter desmaios.

CONSELHO TUTELAR E PC

O Conselho Tutelar do município foi acionado. E nesta segunda-feira (10), o pai da criança deve levá-la ao conselho para que seja feito o procedimento de queixa do caso e comunicação dos fatos às autoridades competentes. Já o homem suspeito, não foi localizado.
A reportagem procurou a Polícia Civil que disse que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Brejetuba, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", ressaltou. 

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