Homem é atacado a machadadas em discussão sobre aluguel em Brejetuba

Um homem de 81 anos foi atacado a machadadas na cabeça e nas pernas, na noite desta sexta-feira (21), em Brejetuba, na Região do Caparaó capixaba. Conforme consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o suspeito, um homem de 48 anos, pediu para morar com a vítima, mas, ao ser cobrada uma ajuda de custos para as despesas da casa, se desentendeu com o dono da residência.
Na casa onde tudo aconteceu, localizada em Córrego do Pavão, Zona Rural do município, os policiais se depararam com a vítima caída na varanda da residência, com um corte extenso e profundo na perna esquerda, com muito sangramento, e um grande hematoma na cabeça. O homem estava lúcido e, enquanto era atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), relatou o que houve.
De acordo com a vítima, o suspeito, nesta sexta, havia recebido um dinheiro de serviços realizados em uma propriedade e, por isso, cobrou uma ajuda de custos, já que o homem havia pedido para morar com ele. No entanto, o suspeito se desentendeu com a vítima por conta do valor e começou as agressões.
“A vítima conseguiu gritar por ajuda, uma pessoa não identificada que passava pela estrada interferiu, e o agressor fugiu do local. Após o Samu socorrer a vítima, [os policiais] iniciaram as buscas pelo autor, começando por casas de vizinhos e pelas estradas da localidade, onde conseguiram informação de moradores que o viram passar em direção a uma fazenda”, detalha o boletim da PM.
SUSPEITO SE ESCONDEU DEBAIXO DE COBERTOR
No local, os militares viram um carro no terreno de uma casa e, ao se aproximarem, viram o suspeito escondido debaixo de um cobertor. A partir daí, os policiais pediram para que o homem saísse — ele confessou o crime e confirmou a versão da vítima.
A ideia do homem, consta no boletim da PM, era passar a noite no carro e fugir, neste sábado (22), para o Estado de Alagoas, terra natal dele.
Nesse meio tempo, a vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Brejetuba.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 48 anos, conduzido à 11° Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para o presídio. O machado utilizado no crime foi apreendido e será encaminhado para perícia.