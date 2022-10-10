Motorista morre após bater com carro em árvore em Muqui

Um motorista de 34 anos morreu após o carro que ele dirigia sair da pista e bater em uma árvore próximo ao km 13 da BR 393, em Muqui, no Sul do Estado. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (9) e a vítima não teve o nome divulgado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 14h40 e envolveu um Volkswagen Polo. O condutor era o único ocupante do veículo e morreu no local, segundo a corporação.
A equipe do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim também foi acionada para resgatar o corpo. Como o acidente ocorreu às margens da rodovia, não houve interdição na BR 393.