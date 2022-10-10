Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia na BR 393

Motorista morre após bater com carro em árvore em Muqui

Condutor de 34 anos era o único ocupante do veículo e morreu no local do acidente, próximo ao km 13 da rodovia, na tarde deste domingo (9)

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 12:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 12:39
Carro sai da pista, colide em árvore e mata motorista em Muqui
Volkswagen Polo saiu da pista e, em seguida, bateu em uma árvore na BR 393 em Muqui Crédito: Telespectador | A Gazeta
Um motorista de 34 anos morreu após o carro que ele dirigia sair da pista e bater em uma árvore próximo ao km 13 da BR 393, em Muqui, no Sul do Estado. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (9) e a vítima não teve o nome divulgado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 14h40 e envolveu um Volkswagen Polo. O condutor era o único ocupante do veículo e morreu no local, segundo a corporação.
A equipe do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim também foi acionada para resgatar o corpo. Como o acidente ocorreu às margens da rodovia, não houve interdição na BR 393.

Veja Também

Acidente entre moto e bicicleta deixa 3 feridos em rodovia de Muqui

Caminhão desce ladeira e atinge casa em Muqui: "Susto enorme"

Menina de 11 anos morre após sofrer acidente de bicicleta em Muqui

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Muqui ES Sul Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados