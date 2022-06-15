Caminhão desce ladeira e atinge casa em Muqui: "Susto enorme"

Caminhão desce ladeira e atinge casa em Muqui Crédito: Reprodução/ Facebook Acorda Muqui

O motorista de um caminhão-baú, carregado de carnes, perdeu o controle do veículo em uma ladeira, no bairro São Pedro, em Muqui , no Sul do Espírito Santo e destruiu a frente de uma casa, o muro de uma residência vizinha e um carro. O acidente, segundo a Polícia Militar , foi registrado na manhã de terça-feira (14). Ninguém ficou ferido, mas segundo o dono da casa, o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.

O acidente aconteceu na Rua Emílio Coelho da Rocha, por volta das 10h30. O dono da casa, Rondineli Rosa, conta que mora no primeiro andar e, no segundo, funciona um bar. “Estava em casa quando tudo aconteceu. Minha mãe havia acabado de chegar com meu carro. Só ouvi o estrondo, foi um susto enorme e, por sorte, não acaba em tragédia”, contou.

Rondineli conta que o motorista disse a ele que o caminhão ficou sem freio. “O povo foi saindo da rua e ele jogou o carro no muro para parar. O motorista chegou a passar mal. Ele atingiu o muro da casa vizinha, o meu muro, a escada, dois portões e a estrutura bateu em cima do meu carro”, contou a vítima, que estava em casa com outras quatro pessoas, entre elas, duas crianças.

Caminhão desce ladeira e atinge casa em Muqui

O caminhão, revela Rosa, somente foi retirado do local por volta da meia-noite. A empresa frigorífica responsável pelo caminhão fez o transbordo da carne.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local para registar o fato, o motorista estava devidamente habilitado. Ele não ficou ferido e permaneceu no local. As vítimas foram orientadas a também registrar os fatos na delegacia.