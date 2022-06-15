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Climatempo

Nova frente fria avança sobre o Espírito Santo no fim de semana

Segundo o portal Climatempo, uma frente fria que atua sobre a Região Sudeste do Brasil começa a mudar o tempo no Estado no domingo (19)

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 07:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jun 2022 às 07:26
Tempo
Frente fria avança sobre o Espírito Santo após o dia de Corpus Christi Crédito: Ricardo Medeiros
O friozinho acompanhado de sol e tempo estável previsto para o dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), deve ganhar novas companhias a partir de domingo (19). Segundo o Climatempo, uma frente fria avança sobre o Espírito Santo, trazendo nebulosidade e chuva.
No restante da Região Sudeste do país, a nova frente fria vai mudar as condições climáticas a partir de sexta-feira (17). No sábado (18), podem ocorrer pancadas de chuva em áreas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas o sabadão dos capixabas seguirá com tempo estável.
Só no domingo (19) é que a nebulosidade aumenta no Espírito Santo e há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia, segundo o Climatempo. Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que as temperaturas diminuem em todas as regiões.
Nova frente fria avança sobre o Espírito Santo no fim de semana

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