Nova frente fria avança sobre o Espírito Santo no fim de semana

No restante da Região Sudeste do país, a nova frente fria vai mudar as condições climáticas a partir de sexta-feira (17). No sábado (18), podem ocorrer pancadas de chuva em áreas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas o sabadão dos capixabas seguirá com tempo estável.

Só no domingo (19) é que a nebulosidade aumenta no Espírito Santo e há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia, segundo o Climatempo. Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que as temperaturas diminuem em todas as regiões.