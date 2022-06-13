ES recebe alerta de perigo potencial para ventos costeiros

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende 14 municípios capixabas e vale até as 10h desta terça-feira (14)

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 10:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jun 2022 às 10:30
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Espírito Santo recebe alerta de perigo potencial para ventos costeiros Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, de perigo potencial para ventos costeiros, na manhã desta segunda-feira (13). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende 14 cidades e vale até as 10h desta terça-feira  (14). Em caso de perigo, o órgão orienta buscar a Marinha do Brasil ou a Defesa Civil (telefone: 199). Confira abaixo a lista completa com os municípios. 
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Cariacica
  4. Domingos Martins
  5. Guarapari
  6. Iconha
  7. Itapemirim
  8. Marataízes
  9. Marechal Floriano
  10. Piúma
  11. Presidente Kennedy
  12. Rio Novo do Sul
  13. Viana
  14. Vila Velha
ES recebe alerta de perigo potencial para ventos costeiros

