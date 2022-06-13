O Espírito Santo recebeu um alerta amarelo, de perigo potencial para ventos costeiros, na manhã desta segunda-feira (13). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende 14 cidades e vale até as 10h desta terça-feira (14). Em caso de perigo, o órgão orienta buscar a Marinha do Brasil ou a Defesa Civil (telefone: 199). Confira abaixo a lista completa com os municípios.
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Cariacica
- Domingos Martins
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Viana
- Vila Velha
ES recebe alerta de perigo potencial para ventos costeiros