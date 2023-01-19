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Ilha de Santa Maria

Vídeo: homem fica ferido ao pular de telhado durante fuga em Vitória

Testemunhas relataram que o indivíduo fugia da Guarda Municipal; na queda, ele acabou danificando a fiação de energia elétrica da Avenida Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 12:20

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 12:20

Um homem ainda não identificado ficou ferido após pular do telhado de uma concessionária de carros, que fica na Ilha de Santa Maria, em Vitória, e cair na calçada, por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (19). Segundo testemunhas ouvidas pela TV Gazeta, o indivíduo fugia de agentes da Guarda Municipal.
Ao pular do estabelecimento, o suspeito acabou atingindo a fiação da Avenida Vitória e a energia de imóveis próximos foi interrompida. Por volta das 10h, a concessionária EDP informou que uma equipe estava a caminho do local para reparar os danos causados à rede.
Imagens de um sistema de videomonitoramento mostram o homem passando pelo telhado da concessionária e depois pulando na via (veja acima). Ainda segundo testemunhas, ele não chegou a entrar no estabelecimento.
Homem fica ferido após pular de telhado para fugir da Guarda em Vitória
Homem fica ferido após pular de telhado para fugir da Guarda Municipal em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Quem estava no local relatou ter ouvido um forte estrondo no transformador de energia e contou que o suspeito ficou bastante ferido. Essas pessoas também citaram que tentativas de arrombamento na localidade são frequentes.
A reportagem de A Gazeta procurou a Guarda Municipal de Vitória, que confirmou a ocorrência, mas não deu detalhes sobre as circunstâncias do caso nem o estado de saúde do homem. A Polícia Civil informou, em nota, não ter sido acionada.

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