Vídeo: homem fica ferido ao pular de telhado durante fuga em Vitória

Imagens de um sistema de videomonitoramento mostram o homem passando pelo telhado da concessionária e depois pulando na via (veja acima) . Ainda segundo testemunhas, ele não chegou a entrar no estabelecimento.

Quem estava no local relatou ter ouvido um forte estrondo no transformador de energia e contou que o suspeito ficou bastante ferido. Essas pessoas também citaram que tentativas de arrombamento na localidade são frequentes.