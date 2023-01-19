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Praia de Carapebus

Mulher esfaqueia marido para se defender de agressões na Serra

Vítima, de 30 anos, disse que companheiro chegou bêbado e agressivo, desferindo palavrões e empurrões; ele já recebeu alta médica e acabou preso
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 jan 2023 às 11:41

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 11:41

Uma mulher de 30 anos esfaqueou o marido ao se defender de agressões cometidas por ele na noite dessa quarta-feira (18), no bairro Praia de Carapebus, na Serra. O acusado, de 42 anos, acabou preso após receber alta médica.
De acordo com a Polícia Militar, os vizinhos, assustados com a discussão na residência do casal, acionaram a corporação. No local, a mulher relatou à equipe que o marido chegou em casa com forte odor de álcool e muito agressivo.
Após uma discussão entre os dois, ela foi agredida verbalmente e sofreu empurrões na frente dos filhos. Ainda segundo os relatos da mulher, diante das agressões, ela pegou uma faca para se defender e desferiu alguns golpes no companheiro, atingindo as costas e a parte debaixo das axilas.
Mulher esfaqueia marido para se defender de agressões na Serra
Os vizinhos ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, quando os policiais chegaram, o homem já havia sido socorrido para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, onde permaneceu sob escolta até receber alta médica. Já a mulher foi levada para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito também foi conduzido ao PEM após deixar o hospital. Ele foi autuado em flagrante por vias de fato e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A esposa dele, por sua vez, foi liberada.

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