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Bandeira azul

Marinha proíbe jet-ski e barcos a motor na Praia da Sereia, em Vila Velha

Mudança feita pela Marinha do Brasil visa à segurança da navegação e à proteção da vida humana no mar; proibição começou a valer na última quarta-feira (18)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 jan 2023 às 14:46

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 14:46

Praia da Sereia
Praia da Sereia, em Vila Velha, tem certificação internacional Crédito: Carlos Alberto Silva
Única praia capixaba a conquistar a "bandeira azul" – um selo de certificação pela conservação ambiental e segurança –, a Praia da Sereia, em Vila Velha, teve a circulação de lanchas, jet-skis e demais embarcações motorizadas proibidas. O veto foi imposto pela Marinha do Brasil, que justificou a medida dizendo que visa à segurança da navegação e à proteção da vida humana no mar. A proibição começou a valer na última quarta-feira (18), quando a portaria foi publicada no Diário Oficial da União.
O texto traz a decisão com o nome da Capitania dos Portos do Espírito Santo, que é responsável pela orientação, coordenação e controle das atividades relativas ao mar no Estado. O documento foi assinado pelo comandante Alexsander Moreira dos Anjos.
Antes da portaria, era permitido que embarcações motorizadas chegassem a 200 metros da arrebentação, ou seja, do ponto máximo atingido pela água na praia. Agora, no entanto, a Marinha determinou que lanchas, jet-skis e todos os barcos motorizados estão proibidos na Enseada da Sereia.
Proibição vale apenas para Praia da Sereia, em Vila Velha
Proibição vale apenas para Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: Google Earth
A Enseada ou Praia da Sereia fica no fim da Praia da Costa, um dos pontos mais famosos para banho de mar no Espírito Santo. Ela fica próxima ao Clube Libanês, na subida para o Farol de Santa Luzia e para a Residência Oficial do Governador.

O que pode acontecer com quem desrespeitar a regra?

De acordo com a Marinha do Brasil, quem descumprir a regra e circular em área exclusiva para banhistas pode pagar multa de até R$ 3.340 e há o risco de suspensão da habilitação por até 12 meses. No caso das pessoas que voltarem a descumprir a regra, pode haver cancelamento da habilitação.
Para além de medidas como esta, a Marinha tem medidas preventivas para evitar acidentes, como apreensão de embarcações e embargo no caso de eventos náuticos. Emergências marítimas podem ser denunciadas pelo número 185.
São consideradas embarcações motorizadas:
  • Barco a motor;
  • Lancha com motor;
  • Escuna;
  • Iate;
  • Moto aquática ou Jet-Ski.
Outro ponto citado no texto da Marinha é que o tráfego de embarcações a vela ou a remo estão permitidas desde que respeite a distância mínima de 100 metros da arrebentação das ondas. Neste caso não houve mudança.
São consideradas embarcações a vela ou a remo:
  • Veleiro;
  • Caiaque;
  • Canoa;
  • Kite Surf;
  • Wind Surf;
  • Stand-up paddle.

O que é Bandeira Azul?

O Espírito Santo tem uma das praias brasileiras com o selo internacional Bandeira Azul na temporada 2021/2022. A Praia da Sereia é a primeira do Estado a receber a certificação, que avalia o meio ambiente e a sustentabilidade, divulgada por um júri internacional reunido em Copenhague, na Dinamarca. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a praia capixaba foi novamente certificada para a temporada 2022/2023. O programa foi criado pela Foundation for Environmental Education (FEE).

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