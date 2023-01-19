Marinha proíbe jet-ski e barcos a motor na Praia da Sereia, em Vila Velha

Praia da Sereia, em Vila Velha, tem certificação internacional Crédito: Carlos Alberto Silva

Praia da Sereia, em Única praia capixaba a conquistar a "bandeira azul" – um selo de certificação pela conservação ambiental e segurança –, a, em Vila Velha , teve a circulação de lanchas, jet-skis e demais embarcações motorizadas proibidas. O veto foi imposto pela Marinha do Brasil, que justificou a medida dizendo que visa à segurança da navegação e à proteção da vida humana no mar. A proibição começou a valer na última quarta-feira (18), quando a portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

O texto traz a decisão com o nome da Capitania dos Portos do Espírito Santo , que é responsável pela orientação, coordenação e controle das atividades relativas ao mar no Estado. O documento foi assinado pelo comandante Alexsander Moreira dos Anjos.

Antes da portaria, era permitido que embarcações motorizadas chegassem a 200 metros da arrebentação, ou seja, do ponto máximo atingido pela água na praia. Agora, no entanto, a Marinha determinou que lanchas, jet-skis e todos os barcos motorizados estão proibidos na Enseada da Sereia.

Proibição vale apenas para Praia da Sereia, em Vila Velha Crédito: Google Earth

A Enseada ou Praia da Sereia fica no fim da Praia da Costa , um dos pontos mais famosos para banho de mar no Espírito Santo. Ela fica próxima ao Clube Libanês, na subida para o Farol de Santa Luzia e para a Residência Oficial do Governador.

O que pode acontecer com quem desrespeitar a regra?

De acordo com a Marinha do Brasil, quem descumprir a regra e circular em área exclusiva para banhistas pode pagar multa de até R$ 3.340 e há o risco de suspensão da habilitação por até 12 meses. No caso das pessoas que voltarem a descumprir a regra, pode haver cancelamento da habilitação.

Para além de medidas como esta, a Marinha tem medidas preventivas para evitar acidentes, como apreensão de embarcações e embargo no caso de eventos náuticos. Emergências marítimas podem ser denunciadas pelo número 185.

São consideradas embarcações motorizadas:

Barco a motor;



Lancha com motor;



Escuna;



Iate;



Moto aquática ou Jet-Ski.



Outro ponto citado no texto da Marinha é que o tráfego de embarcações a vela ou a remo estão permitidas desde que respeite a distância mínima de 100 metros da arrebentação das ondas. Neste caso não houve mudança.

São consideradas embarcações a vela ou a remo:

Veleiro;



Caiaque;



Canoa;



Kite Surf;



Wind Surf;



Stand-up paddle.

