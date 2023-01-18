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É falsa a informação que tubarão apareceu em praia de Vila Velha

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal nadando próximo a banhistas; as imagens foram feitas em uma cidade do Rio de Janeiro, no ano passado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 jan 2023 às 17:50

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 17:50

Um vídeo de um tubarão nadando em uma praia, bem próximo de banhistas, vem circulando nas redes sociais durante os últimos dias. A legenda, que acompanha a gravação, afirma que as imagens teriam sido gravadas na Praia de Itapuã, em Vila Velha. A informação, no entanto, não é verdadeira.
O flagra aconteceu no Brasil, mas, de acordo com informações do g1RJ, o tubarão apareceu em Saquarema, cidade que fica na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O vídeo foi gravado no dia 28 de janeiro do ano passado.
Segundo especialistas, o animal seria da espécie Galeocerdo cuvier, popularmente conhecida como "tubarão-tigre". Pelas imagens registradas, o tubarão tinha cerca de 2 metros comprimento. Ele foi visto primeiro na Praia do Boqueirão e, depois, foi para a Praia da Vila.
É falsa a informação que tubarão apareceu em praia de Vila Velha
Ainda segundo apurado pelo g1RJ, naquela data, as equipes de salva-vidas orientaram os banhistas a deixarem a praia e acompanharam o percurso do animal, que também passou pelas praias da Barrinha e de Itaúna.

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