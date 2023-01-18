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Mata da Praia

Homem é preso após tentar agredir motorista de ônibus em Vitória

Suspeito também ameaçou passageiro na manhã desta quarta-feira (18); agentes da Guarda Municipal disseram que ele aparentava estar sob efeito de drogas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 jan 2023 às 16:11

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 16:11

Homem é preso após tentar agredir motorista de ônibus e ameaçar passageiro
Homem é preso após tentar agredir motorista de ônibus e ameaçar passageiro Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Um homem de 29 anos foi preso após ameaçar um passageiro e tentar agredir um motorista de ônibus do Sistema Transcol, na manhã desta quarta-feira (18), na região da Mata da Praia, em Vitória.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, por volta das 9h, a Guarda Municipal foi acionada por moradores do bairro, informando que um homem estava ameaçando outras pessoas.
A equipe foi até ao local e chegou a abordar o homem, que já estaria mais tranquilo. No entanto, minutos depois, ele pegou um ônibus da linha 124 (Jardim da Penha - Estrelinha), no qual já entrou ameaçando o motorista e um passageiro.
Homem é preso após tentar agredir motorista de ônibus em Vitória
"Ele entrou, sentou no capô do ônibus, já quebrando o painel, e tentou me dar um soco no rosto. Ele disse para eu não parar, só que eu vi os agentes da guarda e parei"
Ruimar de Almeida - Motorista do ônibus
Ao parar, o motorista do coletivo abriu as portas do veículo, e o homem foi detido pelos agentes da Guarda Municipal. Os agentes afirmaram que o suspeito aparentava estar sob efeitos de entorpecentes. Questionado pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele admitiu ser usuário de drogas.
Tanto as vítimas quanto o homem foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal, dano ao patrimônio público e resistência. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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