Homem é preso após tentar agredir motorista de ônibus e ameaçar passageiro Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

Um homem de 29 anos foi preso após ameaçar um passageiro e tentar agredir um motorista de ônibus do Sistema Transcol , na manhã desta quarta-feira (18), na região da Mata da Praia, em Vitória

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, por volta das 9h, a Guarda Municipal foi acionada por moradores do bairro, informando que um homem estava ameaçando outras pessoas.

A equipe foi até ao local e chegou a abordar o homem, que já estaria mais tranquilo. No entanto, minutos depois, ele pegou um ônibus da linha 124 (Jardim da Penha - Estrelinha), no qual já entrou ameaçando o motorista e um passageiro.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso após tentar agredir motorista de ônibus em Vitória

"Ele entrou, sentou no capô do ônibus, já quebrando o painel, e tentou me dar um soco no rosto. Ele disse para eu não parar, só que eu vi os agentes da guarda e parei" Ruimar de Almeida - Motorista do ônibus

Ao parar, o motorista do coletivo abriu as portas do veículo, e o homem foi detido pelos agentes da Guarda Municipal. Os agentes afirmaram que o suspeito aparentava estar sob efeitos de entorpecentes. Questionado pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele admitiu ser usuário de drogas.