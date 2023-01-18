Objeto estranho que foi encontrado embaixo de carro em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (18). No dia em que tudo aconteceu, uma área da Praça do Cauê chegou a ser isolada para que o esquadrão antibombas fizesse o procedimento de detonação.

Objeto estranho é encontrado embaixo de veículo em Vitória

Na época, a proprietária do veículo, uma assistente social de 55 anos, afirmou que era perseguida por um homem há meses. Por isso, ela estava atenta e percebeu o objeto estranho acoplado ao carro dela.

Your browser does not support the audio element. Perícia conclui que artefato detonado na Praça do Cauê não era bomba

"Como eu estava sendo perseguida, sentindo que alguém estava me vigiando, e também já fui abordada por um casal tentando me chantagear, dizendo que tinha supostas provas contra mim, resolvi averiguar o meu carro: deitei e verifiquei que tinha esse objeto. Então, resolvi chamar a polícia", detalhou.

A assistente social acrescentou ainda que já havia entrado com uma medida protetiva contra um homem que se dizia apaixonado por ela, em dezembro de 2021. O suspeito teria até insinuado que sabia onde ela estaria, o que gerou a desconfiança de algo estar acoplado ao veículo.

"Essa pessoa insinuou que sabia onde estava. Se ela insinuou, conseguiria me localizar – ou porque tem alguma coisa no meu celular, um rastreador, ou porque tem alguma coisa no meu carro. Troquei até o número do meu telefone por causa dessa perseguição", revelou, na ocasião.

Investigação antiga

Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (18), que já existia uma investigação em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica , referente a essa vítima, anterior ao fato ocorrido na Praça do Cauê. "Detalhes da investigação não serão divulgados neste momento", afirmou.

Como foi a detonação?

A mulher notou o objeto por volta das 13h no dia 26 de outubro do ano passado. Assustada, ela chamou a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória. O esquadrão antibombas chegou ao local às 16h. Moradores e trabalhadores foram retirados dos prédios vizinhos. Por volta das 17h30, o grupo especializado detonou o material.

Na ocasião, o policial Thiago de Almeida Silva, do esquadrão antibombas, deu detalhes de como foi o trabalho da corporação até a detonação do objeto. Naquele momento, existia a suspeita de ser uma bomba e até de que ela pudesse ser acionada de forma remota.