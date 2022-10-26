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Praça do Cauê

Área é isolada por suspeita de bomba em carro em Vitória

O veículo estava na rua Pinto Aleixo, no bairro Santa Helena; o esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado, e moradores e trabalhadores foram retirados dos prédios vizinhos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

26 out 2022 às 15:45

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 15:45

Artefato é detonado perto da Praça do Cauê, em Vitória
Objeto é detonado perto da Praça do Cauê, em Vitória Crédito: Priciele Venturini
Uma área na Praça do Cauê, em Vitória, foi isolada nesta quarta-feira (26) pela Polícia Militar, por suspeita de que um explosivo tenha sido acoplado embaixo de um carro. O esquadrão antibombas da corporação foi acionado e fez o procedimento de detonação por volta das 17h30, mas ainda não há a confirmação se o artefato era explosivo ou se o barulho ouvido por testemunhas, além do objeto em chamas, fazem parte do detonador usado pelos militares em casos com essas características. A ocorrência aconteceu na Rua Pinto Aleixo, no bairro Santa Helena.
Segundo a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a proprietária do veículo, uma assistente social de 55 anos, que preferiu não se identificar, afirmou ser perseguida por um indivíduo há meses. Ela contou que percebeu o objeto estranho no início da tarde, por volta de 13h.
Esquadrão antibombas da PM e artefato
Esquadrão antibombas da PM mexe com artefato "misterioso" Crédito: Priciele Venturini
"Eu observei era umas 13h, mais ou menos, porque eu olhei no relógio. Como eu estava sendo perseguida, sentindo que alguém estava me vigiando, e também já fui abordada por um casal tentando me chantagear, dizendo que tem supostas provas contra mim, resolvi averiguar o meu carro. Deitei embaixo do carro e verifiquei que tinha esse objeto, então resolvi chamar a polícia", detalhou. 
Área é isolada por suspeita de bomba em carro em Vitória

Objeto estranho é encontrado embaixo de veículo em Vitória

A assistente social acrescentou ainda que já havia entrado com uma medida protetiva contra um homem que se diz apaixonado por ela, em dezembro do ano passado. O suspeito, inclusive, segundo a mulher, também teria insinuado que sabia onde ela estaria, o que gerou a desconfiança de algo estar acoplado ao veículo. 

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"Essa pessoa insinuou que sabe onde estou. Se ela insinuou onde estou, consegue me localizar – ou (porque) tem alguma coisa no meu celular, um rastreador, ou (porque) tem alguma coisa no meu carro. Troquei até o número do meu telefone, por causa dessa perseguição", afirmou. 
Objeto estranho que foi encontrado embaixo de um carro em Vitória
Objeto suspeito colocado debaixo de carro Crédito: Leitor | A Gazeta
Após notar o material estranho, a mulher chamou a Polícia Militar. Equipes da Guarda Municipal de Vitória também foram acionadas. O esquadrão antibombas chegou ao local às 16h, e moradores e trabalhadores foram retirados dos prédios vizinhos. Por volta das 17h30, o grupo especializado detonou  o material. 

SUSPEITA DE ACIONAMENTO À DISTÂNCIA

Também em entrevista à TV Gazeta, o policial do esquadrão antibombas Thiago de Almeida Silva deu detalhes de como foi o trabalho da corporação até a detonação do objeto "misterioso". Segundo o militar, a possibilidade de o objeto ser uma bomba não foi descartada. Há a suspeita, inclusive, de que pudesse ser ativado de forma remota. 
"Ao abrir o objeto, ele veio a se consumir. Pegou fogo. Não é previsto pegar fogo O tipo de explosivo que a gente utiliza para fazer essa contra carga não faz com que aconteça de vir a pegar fogo. Suspeitamos de ter alguma bateria, ou seja, de algum acionamento por telefone ou de algum rastreador. Não eliminamos a possibilidade de ser realmente um artefato explosivo", reforçou.
Os fragmentos do objeto serão encaminhados para a Polícia Civil, com o objetivo de ajudar nas investigações sobre o caso.

SITUAÇÃO DO TRÂNSITO

O tráfego ao redor da Praça do Cauê, em direção à Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, foi completamente interditado pelo menos duas vezes durante à tarde. Procurada, a Guarda Municipal informou que esteve no local para garantir a fluidez do trânsito.
Trânsito ficou complicado durante à tarde na região de Santa Helena
Trânsito ficou complicado durante à tarde na região de Santa Helena Crédito: Reprodução | Waze
Por volta das 18h, uma das três faixas em direção à Terceira Ponte ainda permanecia fechada. O trânsito ficou complicado tanto na Reta da Penha, quanto na Praça do Pedágio. Pelo aplicativo Waze, que mostra o trânsito em tempo real, foi possível ver que os principais acessos da região apresentavam lentidão. Às 20h, já não havia retenções no local.

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