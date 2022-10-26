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Promessa

No ES, Paulo Guedes promete apoio no caso da Alfândega de Vitória

Provocado por empresários em reunião realizada na Findes, o ministro da Economia prometeu atenção e apoio ao pedido feito pelos capixabas

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 19:48

Públicado em 

26 out 2022 às 19:48
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fazenda Santo Antônio do Muqui, do Barão de Itapemirim.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante palestra na Fucape Crédito: Carlos Alberto Silva
Em sua rápida visita a Vitória na tarde/noite desta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu apoiar o pleito dos empresários do Estado de não esvaziar a Alfândega de Vitória. Ele foi provocado por empresários em reunião realizada na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
O empresariado capixaba está preocupado desde o final do mês passado, quando esta coluna informou que a Receita Federal estudava algumas mudanças internas, entre elas, algumas delas mexiam na estrutura da Alfândega de Vitória. A notícia provocou uma reação em cadeia e um manifesto demonstrando contrariedade com as mudanças, assinado por diversas entidades, foi entregue ao comando da 7ª Região Fiscal (Rio e Espírito Santo). A Receita Federal está sob o Ministério da Economia, portanto, a promessa de Guedes é um alento.
O receio dos empresários é de que as mudanças que estão sendo tocadas pela Receita, que os técnicos chamam de regionalização, retire poder de comando e de decisão da Alfândega de Vitória, atrasando os processos. Eles não querem nem ouvir falar na possibilidade de a gestão da Alfândega de Vitória passar para o Rio de Janeiro.
O grande medo dos capixabas está na regionalização do despacho aduaneiro. Trata-se de um processo exigido pela Receita Federal em qualquer importação ou exportação. Além de fiscalizar e conferir as mercadorias, o procedimento é realizado para desembaraçar as mercadorias na chegada e na saída de nações diferentes de maneira padronizada. É nele que se verificam os documentos, veracidade das informações declaradas, pagamento de tributos e das despesas alfandegárias. Um processo bem sensível.
A Receita Federal já disse que a instituição está num debate interno sobre melhorias de processos e que a regionalização já é uma realidade, mas negou qualquer possibilidade de esvaziamento da Alfândega de Vitória.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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