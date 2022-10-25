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Sustentável

Carbono zero: Aeroporto de Vitória conquista selo internacional

O terminal capixaba obteve uma importante certificação dentro do objetivo de mapear e zerar, até 2050, a emissão de carbono

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

25 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A atividade é voltada aos amantes da fotografia de aviação. Os spotters, como são conhecidos, irão acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade.
Spotter Day no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Aeroporto de Vitória obteve um importante reconhecimento internacional dentro do objetivo de mapear a emissão de gases do efeito estufa e zerar, até 2050, a liberação de carbono. O complexo aeroportuário foi certificado pela Airport Carbon Accreditation com o selo mapping (mapeamento), um dos níveis do único programa global de certificação para o gerenciamento de carbono aprovado para aeroportos no mundo. O reconhecimento é concedido pela Airports Council International, único representante comercial dos aeroportos no mundo, com 1.950 terminais em 185 países.
"A certificação nos impulsiona a seguir na trilha de ações planejadas a fim de alcançar patamares cada vez mais relevantes no compromisso global com a agenda climática”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil. Ele destaca o Carbon Flow (fluxo de carbono), sistema totalmente desenvolvido pelos funcionários da Zurich, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória. Dentro deste sistema, equipes e tecnologias dedicadas à gestão das emissões interpretam indicadores de forma sistematizada e rastreável.
A aviação responde por 3,5% das atividades humanas que provocam o aquecimento global. O dado é da pesquisa mais abrangente já feita sobre o tema, publicada há dois anos pela revista científica Atmospheric Environment. Boa parte disso tem como origem o combustível de aviação, mas os especialistas afirmam que combustíveis sustentáveis, que já estão sendo desenvolvidos, não bastam para chegar à meta de descarbonização. Eficiência operacional e de infraestrutura são fundamentais para que o objetivo seja alcançado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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