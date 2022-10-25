Carbono zero: Aeroporto de Vitória conquista selo internacional

"A certificação nos impulsiona a seguir na trilha de ações planejadas a fim de alcançar patamares cada vez mais relevantes no compromisso global com a agenda climática”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil. Ele destaca o Carbon Flow (fluxo de carbono), sistema totalmente desenvolvido pelos funcionários da Zurich, concessionária responsável pelo Aeroporto de Vitória. Dentro deste sistema, equipes e tecnologias dedicadas à gestão das emissões interpretam indicadores de forma sistematizada e rastreável.

A aviação responde por 3,5% das atividades humanas que provocam o aquecimento global. O dado é da pesquisa mais abrangente já feita sobre o tema, publicada há dois anos pela revista científica Atmospheric Environment. Boa parte disso tem como origem o combustível de aviação, mas os especialistas afirmam que combustíveis sustentáveis, que já estão sendo desenvolvidos, não bastam para chegar à meta de descarbonização. Eficiência operacional e de infraestrutura são fundamentais para que o objetivo seja alcançado.