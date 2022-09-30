Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comércio exterior

Preocupados com futuro da Alfândega, empresários do ES fazem manifesto

Todas as federações empresariais e o ES em Ação assinaram o documento entregue ao comando da 7ª Região Fiscal da Receita Federal na tarde desta sexta-feira

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 16:10

Públicado em 

30 set 2022 às 16:10
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Navio Glovis, de bandeira coreana, faz manobra na baía de Vitória
Navio Glovis, de bandeira coreana, faz manobra na baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Pesos pesados do empresariado capixaba entregaram ao comando da 7ª Região Fiscal da Receita Federal (Espírito Santo e Rio), na tarde desta sexta-feira (30), um manifesto em que deixam claro a preocupação e a contrariedade com a possibilidade de a Alfândega de Vitória sofrer um esvaziamento. O documento, costurado ao longo da semana, é assinado por Federação das Indústrias (Findes), Federação do Comércio (Fecomércio), Federação da Agricultura (Faes), Federação dos Transportes (Fetransportes), ES em Ação e por outras 12 entidades ligadas ao comércio internacional capixaba.
Eles argumentam que o Estado já possui um comércio externo bastante relevante, se aproximando de 50% do PIB estadual, e que a atividade - com a privatização da Codesa, com a inauguração dos novos terminais portuários e com a convalidação dos incentivos fiscais voltados ao setor atacadista e distribuidor - só fará crescer nos próximos anos. O receio dos empresários é de que as mudanças que estão sendo tocadas pela Receita, que os técnicos chamam de regionalização, retire poder de comando e de decisão da Alfândega de Vitória, atrasando os processos.
Os empresários deixam claro que não são contrários a mudanças, mas não querem nem ouvir falar na possibilidade de a gestão da Alfândega de Vitória passar para o Rio de Janeiro. Eles afirmam que o setor de habilitação (que autoriza uma empresa a fazer transações internacionais) foi regionalizado em 2020 e que os prazos de autorização e ampliação do Radar, que antes não demoravam mais de 30 dias, hoje chegam a passar dos seis meses. Perda de competitividade na veia.
O grande medo dos capixabas está na regionalização do despacho aduaneiro. Trata-se de um processo exigido pela Receita Federal em qualquer importação ou exportação. Além de fiscalizar e conferir as mercadorias, o procedimento é realizado para desembaraçar as mercadorias na chegada e na saída de nações diferentes de maneira padronizada. É nele que se verificam os documentos, veracidade das informações declaradas, pagamento de tributos e das despesas alfandegárias. Ou seja, um processo para lá de sensível.
A Receita Federal já disse que a instituição está num debate interno sobre melhorias de processos e que a regionalização já é uma realidade, mas negou qualquer possibilidade de esvaziamento da Alfândega de Vitória.

Veja Também

"Sustentabilidade é questão de sobrevivência para o agro", diz executiva

Aeroporto: posto de gasolina com lojas será construído na Fernando Ferrari

Venda de cafés especiais bate em R$ 1 bi no Espírito Santo

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Codesa espírito santo Receita Federal Findes Alfândega Fecomércio ES em Ação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”
Musculação
Viva o ciático

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados