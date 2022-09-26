Preocupados com mudanças na Receita, empresários do ES se mobilizam

A informação de que a Receita Federal
está em um processo interno de regionalização e que isso poderia chegar ao comando da Alfândega de Vitória preocupa o empresariado do Espírito Santo. Representantes de setores fortemente ligados ao comércio internacional, casos de Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor) e Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação), estão acompanhando de perto o andamento das conversas
e já começaram a se mobilizar.
“O setor atacadista e distribuidor, que representa uma das maiores arrecadações de ICMS do Estado, se mostrou preocupado com o projeto de regionalização de comandos e processos da Alfândega do Porto de Vitória. A manutenção da atuação do órgão no Espírito Santo é de extrema importância para as operações do comércio exterior
, e existem diversos atacadistas que importam mercadorias pelos portos capixabas. Ter uma representatividade local, com autonomia, significa mais agilidade e desburocratização das operações, trazendo competitividade ao nosso setor”, assinalou Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo e do Sincades.
“O Sindiex vem acompanhando essa movimentação de regionalização de comandos e processos da Alfândega do Porto de Vitória, com possível perda de autonomia do órgão no Estado, e, consequentemente, impactos nas operações de comércio exterior
. A nossa maior preocupação se refere à estabilidade, atratividade e desburocratização das operações de comércio exterior
pelo Espírito Santo. Sabemos da importância do órgão como indutor da competitividade estadual, com vistas à sustentabilidade dos negócios pelo Espírito Santo, redução do movimento migratório para outras unidades da Federação e fortalecimento social e econômico de nosso Estado”, declarou Sidemar Acosta, presidente do Sindiex.
A semana que começa será de intensa movimentação nos bastidores. Todos os sindicatos empresariais do Estado ligados ao comércio exterior
já estão mobilizados e em contato. Federação das Indústrias, Fecomércio, Federação da Agricultura e Fetransportes vão se posicionar sobre a situação nos próximos dias.