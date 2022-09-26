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Comércio exterior

Preocupados com mudanças na Receita, empresários do ES se mobilizam

Entidades empresariais entendem que a regionalização das atividades alfandegárias, com Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos, tira competitividade do Estado

Públicado em 

26 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Terminal Portuário de Vila Velha, TVV
Terminal Portuário de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A informação de que a Receita Federal está em um processo interno de regionalização e que isso poderia chegar ao comando da Alfândega de Vitória preocupa o empresariado do Espírito Santo. Representantes de setores fortemente ligados ao comércio internacional, casos de Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor) e Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação), estão acompanhando de perto o andamento das conversas e já começaram a se mobilizar.
“O setor atacadista e distribuidor, que representa uma das maiores arrecadações de ICMS do Estado, se mostrou preocupado com o projeto de regionalização de comandos e processos da Alfândega do Porto de Vitória. A manutenção da atuação do órgão no Espírito Santo é de extrema importância para as operações do comércio exterior, e existem diversos atacadistas que importam mercadorias pelos portos capixabas. Ter uma representatividade local, com autonomia, significa mais agilidade e desburocratização das operações, trazendo competitividade ao nosso setor”, assinalou Idalberto Moro, presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo e do Sincades.
“O Sindiex vem acompanhando essa movimentação de regionalização de comandos e processos da Alfândega do Porto de Vitória, com possível perda de autonomia do órgão no Estado, e, consequentemente, impactos nas operações de comércio exterior. A nossa maior preocupação se refere à estabilidade, atratividade e desburocratização das operações de comércio exterior pelo Espírito Santo. Sabemos da importância do órgão como indutor da competitividade estadual, com vistas à sustentabilidade dos negócios pelo Espírito Santo, redução do movimento migratório para outras unidades da Federação e fortalecimento social e econômico de nosso Estado”, declarou Sidemar Acosta, presidente do Sindiex.
A semana que começa será de intensa movimentação nos bastidores. Todos os sindicatos empresariais do Estado ligados ao comércio exterior já estão mobilizados e em contato. Federação das Indústrias, Fecomércio, Federação da Agricultura e Fetransportes vão se posicionar sobre a situação nos próximos dias.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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