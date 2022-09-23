Nestlé faz investimento de R$ 220 milhões na fábrica da Garoto

Unidade da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

A Nestlé está fazendo um investimento de R$ 220 milhões na fábrica de chocolates da Garoto, em Vila Velha, a maior do Brasil. O objetivo é modernizar a unidade e ampliar a produção.

“Nossas unidades estão em constante processo de modernização e inovação, isso está no nosso DNA. Além disso, estamos ampliando a unidade da Garoto, que já é a maior fabricante de chocolates do Brasil. A expansão deve ficar entre 5% e 7%”, explicou Marcelo Melchior, presidente da Nestlé.

O executivo está em Vila Velha por conta da 31º edição das 10 Milhas Garoto, evento considerado dos mais relevantes pela Nestlé no Brasil. Tanto que boa parte do comando do conglomerado suíço no país veio passar o final de semana em Vila Velha.

Dos R$ 220 milhões, R$ 60 milhões estão sendo aportados este ano, o restante será investido no ano que vem. A expectativa, com a chegada do 5G, é de uma forte pegada tecnológica.