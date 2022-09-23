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Indústria

Nestlé faz investimento de R$ 220 milhões na fábrica da Garoto

Multinacional suíça fará aporte na modernização e na expansão da unidade de Vila Velha, que já é a maior fabricante de chocolates do Brasil

Públicado em 

23 set 2022 às 16:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Chocolates Garoto
Unidade da Chocolates Garoto, em Vila Velha Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
A Nestlé está fazendo um investimento de R$ 220 milhões na fábrica de chocolates da Garoto, em Vila Velha, a maior do Brasil. O objetivo é modernizar a unidade e ampliar a produção.
“Nossas unidades estão em constante processo de modernização e inovação, isso está no nosso DNA. Além disso, estamos ampliando a unidade da Garoto, que já é a maior fabricante de chocolates do Brasil. A expansão deve ficar entre 5% e 7%”, explicou Marcelo Melchior, presidente da Nestlé.
O executivo está em Vila Velha por conta da 31º edição das 10 Milhas Garoto, evento considerado dos mais relevantes pela Nestlé no Brasil. Tanto que boa parte do comando do conglomerado suíço no país veio passar o final de semana em Vila Velha.
Dos R$ 220 milhões, R$ 60 milhões estão sendo aportados este ano, o restante será investido no ano que vem. A expectativa, com a chegada do 5G, é de uma forte pegada tecnológica.
A expansão vai focar nas linhas tradicionais da Garoto, mas também incluirá produtos Nestlé à produção de Vila Velha.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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