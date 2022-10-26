Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Atriz pornô grava vídeo no estádio do Guarani; clube investiga
Inusitado

Atriz pornô grava vídeo no estádio do Guarani; clube investiga

Manu Fox publicou no seu canal um vídeo adulto, gravado na arquibancada do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 16:40

Redação de A Gazeta

Atriz Pornô publicou o vídeo, gravado nas arquibancadas do estádio, em sites adultos Crédito: Reprodução
A atriz pornô Manu Fox publicou em seu canal um vídeo adulto nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas, São Paulo. O título da filmagem era “No clima da Copa do Mundo 2022”, e mostrava o escudo do clube. O caso repercutiu nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (26).
Manu excluiu o vídeo do canal e se ausentou das redes sociais. O clube foi procurado pelo portal UOL Notícias, e afirmou que apura o caso internamente. Câmeras de segurança interna estão sendo utilizadas para entender como a atriz entrou no estádio. "O Guarani Futebol Clube informa que ao tomar conhecimento do vídeo abriu investigação para identificar os responsáveis e que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas. Ainda informa que investigação sobre o caso continuará de maneira interna".
A imprensa internacional também repercutiu a notícia. O jornal ‘Record’, de Portugal, se referiu ao Guarani como “modesto clube brasileiro”. Já a Rádio chilena “ADN” chamou o caso de escândalo.
É costume do clube paulista liberar a visita de torcedores ao estádio, desde que estejam devidamente credenciadas e acompanhadas por dirigentes do clube.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica
Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil
Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados