Atriz pornô grava vídeo no estádio do Guarani; clube investiga

A atriz pornô Manu Fox publicou em seu canal um vídeo adulto nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, em Campinas, São Paulo. O título da filmagem era “No clima da Copa do Mundo 2022”, e mostrava o escudo do clube. O caso repercutiu nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (26).
Manu excluiu o vídeo do canal e se ausentou das redes sociais. O clube foi procurado pelo portal UOL Notícias, e afirmou que apura o caso internamente. Câmeras de segurança interna estão sendo utilizadas para entender como a atriz entrou no estádio. "O Guarani Futebol Clube informa que ao tomar conhecimento do vídeo abriu investigação para identificar os responsáveis e que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas. Ainda informa que investigação sobre o caso continuará de maneira interna".
A imprensa internacional também repercutiu a notícia. O jornal ‘Record’, de Portugal, se referiu ao Guarani como “modesto clube brasileiro”. Já a Rádio chilena “ADN” chamou o caso de escândalo.
É costume do clube paulista liberar a visita de torcedores ao estádio, desde que estejam devidamente credenciadas e acompanhadas por dirigentes do clube.