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Brasileirão

Flamengo vence o Santos e vira a chave para a final da Libertadores

Vitória eleva o ânimo do time Rubro-Negro para a decisão da competição continental que acontece no próximo sábado (29), às 17h

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 00:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 out 2022 às 00:17
Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo no jogo
Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo no jogo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Mesmo sem entrar em campo com força máxima, o Flamengo foi melhor e derrotou o Santos por 3 a 2, na noite desta terça-feira (25) no estádio do Maracanã, para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 61 pontos. 
Já pensando na final da Copa Libertadores - no próximo sábado (29) contra o Athletico-PR em Guayaquil (Equador) - o técnico Dorival Júnior decidiu mandar a campo uma equipe com alguns reservas. Porém, a decisão não diminuiu em nada o ímpeto ofensivo do Rubro-Negro, que dominou as ações no primeiro tempo, criando várias oportunidades de marcar.
E, de tanto tentar, a equipe da Gávea abriu o placar aos 49 minutos, quando Marinho esticou na direita para Matheuzinho, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Pedro, com muita categoria, finalizar de letra para marcar um golaço.
Mas os jogadores do Santos protestaram muito após o gol. Isto porque, na origem da jogada, Matheuzinho derrubou Camacho dentro da área do Flamengo, mas o juiz, mesmo com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo), confirmou o gol.
No retorno do intervalo o Peixe estava mais ligado e, logo aos 7 minutos, empatou graças a finalização de cabeça do zagueiro Alex. Porém, o Rubro-Negro queria chegar motivado à final da Libertadores, e arrancou a virada com gols de Marinho, aos 32 minutos, e de Arrascaeta, aos 41.
Já aos 51 minutos, o Santos ainda descontou com um belo gol do argentino Carabajal, mas o time da Gávea administrou a vantagem para garantir a vitória diante de mais de 44 mil torcedores.

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