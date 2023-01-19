Motociclista morre em acidente no centro de Rio Novo do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta

Um rapaz, pilotando uma motocicleta, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão baú, no centro de Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente chamou a atenção de quem passou pelo local. Pelas imagens feitas por internautas é possível ver que a moto foi parar embaixo do pneu traseiro do caminhão.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil , a perícia foi acionada por volta das 11h20, para recolher o corpo de um motociclista no Pronto Atendimento Municipal de Rio Novo do Sul, vítima de colisão no Centro de Rio Novo do Sul.

O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. A ocorrência, informou a corporação, está em andamento.

Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. No local, foi constatado que a moto estava embaixo do caminhão e o motociclista já tinha sido socorrido pelo Samu para o hospital do município.

A corporação informou que "o motorista do caminhão permaneceu no local e relatou que tinha acabado de fazer uma entrega em um supermercado, quando ao avançar o cruzamento, percebeu que uma moto estava indo na direção dele com o motociclista sem capacete. O condutor da moto, ao notar o caminhão, tentou frear, deslizando por alguns metros, até que colidiu contra o caminhão".