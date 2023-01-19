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Sul do Estado

Motociclista morre em acidente no centro de Rio Novo do Sul

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jan 2023 às 16:13

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 16:13

Motociclista morre em acidente no centro de Rio Novo do Sul
Motociclista morre em acidente no centro de Rio Novo do Sul Crédito: Leitor| A Gazeta
Um rapaz, pilotando uma motocicleta, morreu após se envolver em um acidente com um caminhão baú, no centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O acidente chamou a atenção de quem passou pelo local. Pelas imagens feitas por internautas é possível ver que a moto foi parar embaixo do pneu traseiro do caminhão.
Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 11h20, para recolher o corpo de um motociclista no Pronto Atendimento Municipal de Rio Novo do Sul, vítima de colisão no Centro de Rio Novo do Sul.
O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. A ocorrência, informou a corporação, está em andamento.
Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. No local, foi constatado que a moto estava embaixo do caminhão e o motociclista já tinha sido socorrido pelo Samu para o hospital do município.
A corporação informou que "o motorista do caminhão permaneceu no local e relatou que tinha acabado de fazer uma entrega em um supermercado, quando ao avançar o cruzamento, percebeu que uma moto estava indo na direção dele com o motociclista sem capacete. O condutor da moto, ao notar o caminhão, tentou frear, deslizando por alguns metros, até que colidiu contra o caminhão".
Para a PM, testemunhas contaram que o motociclista tinha acabado de pegar o veículo em uma oficina para testar e saiu sem o capacete quando ocorreu o acidente. Os militares foram ao hospital, onde a equipe médica informou que o condutor da moto tinha ido a óbito.

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