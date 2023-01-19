Motociclista fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Itapemirim

Um motociclista de 50 anos ficou ferido em um acidente com um carro na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Ford Ka bateu lateralmente com a motocicleta, uma Kawasaki.
O acidente foi registrado por volta às 8h45, no km 405, sentido Vitória, de acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101. O condutor da moto foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro com uma fratura no pé. A faixa 2, sentido sul, foi interditada para o atendimento.
A motorista do automóvel, segundo a PRF, saiu ilesa.