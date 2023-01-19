Raio capixaba? Morador registra descarga elétrica que lembra parte do ES

O raio captado pelo morador de Dores do Rio Preto lembra um trecho da faixa itorânea do Espírito Santo Crédito: Governo do ES | Gustavo Lagares

A Gazeta nesta quinta-feira (19). Quem nunca viu ou já ouviu falar de um rosto de uma pessoa ou de um animal desenhado nas nuvens? E um raio com o formato de um trecho do litoral do Espírito Santo – diferente, né? Pode soar inusitado (ou devaneio), mas um registro que lembra esse traçado geográfico foi feito em Dores do Rio Preto , na região do Caparaó, e enviado paranesta quinta-feira (19).

O flagra foi feito pelo técnico de internet Gustavo Lagares, de 25 anos, morador do município. Ele conta que estava no distrito de Pedra Menina, por volta das 20h dessa quarta-feira (18), quando começou uma tempestade na região. "Choveu bastante, a noite toda. Caíram vários raios. Eu estava filmando, fazendo um 'slow motion' do céu. De repente, consegui flagrar um raio", contou.

Sobre enxergar a costa capixaba na imagem, Gustavo afirma que não reparou a semelhança de imediato. "Foi uma coincidência. Aconteceu no momento certo, na hora certa. Só tinha registrado mesmo porque achei bonito. Quase uma homenagem ao nosso Estado", pontuou.

Mapa geográfico do Espírito Santo comparado com o raio flagrado por leitor Crédito: Arte | A Gazeta

Por que isso acontece?

Considerado um fenômeno psicológico, a pareidolia faz com que as pessoas reconheçam padrões em outras coisas. É importante ressaltar, no entanto, que essas percepções são pessoais. Mesmo que um indivíduo esteja enxergando um rosto em uma forma geométrica, outra pessoa pode não ver a mesma imagem.

Um exemplo de como a pareidolia está presente no cotidiano são os populares emojis. Os desenhos são entendidos pelo cérebro humano como representações de rostos. Estes símbolos utilizados nas comunicações através de mensagens de texto, tanto em computadores quanto celulares, são úteis para transmitir sentimentos e emoções.