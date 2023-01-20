Cavado meteorológico traz chuva no final de semana para o ES

Cais da Praia do Suá em dia chuvoso e fechado no Estado Crédito: Fernando Madeira

Um cavado meteorológico vai trazer chuva para o Espírito Santo neste fim de semana e manter o tempo instável visto nos últimos dias. A empresa de meteorologia Climatempo alerta que o sistema também vai afetar o território mineiro.

O sol até aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste. No final do dia, a chuva ocorre na Grande Vitória e no Litoral Sul. As demais áreas têm variação de nuvens e chuva à tarde.

No domingo (22), a instabilidade aumenta no Estado, segundo o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.

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Cavado meteorológico vai trazer chuva no fim de semana para o Espírito Santo Crédito: Climatempo

Cavado meteorológico?

Segundo a Climatempo, cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

Os cavados podem ocorrer em vários níveis da atmosfera e em qualquer época do ano. Podemos ter cavados apenas na superfície ou cavados sobrepostos, que vão até níveis mais elevados da atmosfera.