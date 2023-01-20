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Instabilidade

Cavado meteorológico traz chuva no final de semana para o ES

Previsão é que a precipitação aumente até o próximo domingo (22) em todo o Estado; Climatempo explica do que se trata o fenômeno
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2023 às 06:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 06:48

Cais da Praia do Suá
Cais da Praia do Suá em dia chuvoso e fechado no Estado  Crédito: Fernando Madeira
Um cavado meteorológico vai trazer chuva para o Espírito Santo neste fim de semana e manter o tempo instável visto nos últimos dias. A empresa de meteorologia Climatempo alerta que o sistema também vai afetar o território mineiro.
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a previsão para este sábado (21) é de instabilidade em todo o Estado.
O sol até aparece entre nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana e no sul do Noroeste. No final do dia, a chuva ocorre na Grande Vitória e no Litoral Sul. As demais áreas têm variação de nuvens e chuva à tarde.
No domingo (22), a instabilidade aumenta no Estado, segundo o Incaper. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral.
Cavado meteorológico traz chuva no final de semana para o ES
Cavado meteorológico vai trazer chuva no fim de semana para o Espírito Santo
Cavado meteorológico vai trazer chuva no fim de semana para o Espírito Santo Crédito: Climatempo

Cavado meteorológico?

Segundo a Climatempo, cavado é o nome que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.
Os cavados podem ocorrer em vários níveis da atmosfera e em qualquer época do ano. Podemos ter cavados apenas na superfície ou cavados sobrepostos, que vão até níveis mais elevados da atmosfera.
Em algumas situações pode ocorrer a passagem de vários pequenos cavados em poucos dias. É o que os meteorologistas chamam de "ondas curtas" ou "cavados de onda curta". Dependendo das condições de temperatura e umidade, a passagem de um cavado pode causar muita instabilidade, com chuvas fortes.

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