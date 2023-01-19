Chuva destrói pontes e causa deslizamento em Dores do Rio Preto

Chuva destroi pontes e danifica estrada em Dores do Rio Preto Crédito: Dalva Ringuier

Uma chuva forte no distrito de Mundo Novo, interior do município de Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó, danificou uma estrada e destruiu duas pontes do local na noite desta quarta-feira (18). Segundo a prefeitura, há locais com dificuldade de acesso por conta das pontes derrubadas.

Dona de uma pousada na região, Dalva Ringuier conta que a chuva carregou a ponte depois da comunidade de Mundo Novo. Segundo ela, estão tendo que cancelar as diárias no estabelecimento porque os turistas não têm como chegar ao local.

Chuva causa problemas em Mundo Novo, em Dores do Rio Preto

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Dickson Rodrigues Loureiro, a chuva foi isolada em Mundo Novo, com volume de aproximadamente 120 milímetros em 2 horas. “Gerou alguns transtornos ao distrito, como a queda de duas pontes. Uma delas fica na saída de Mundo Novo, e a outra, na localidade de Córrego Frio”, disse o responsável.

Além das vias, o órgão também registrou o desmoronamento de uma encosta sob oito residências. Ninguém e feriu. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Dickson Rodrigues Loureiro, três famílias estão alojadas na casa de parentes e dois imóveis estão interditados até adequações (construção de murro de arrimo).

Segundo a prefeitura, nesta quinta-feira (19) encaminharam um ofício a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) para providenciarem o reparo dos locais afetados em Mundo Novo. As duas pontes e parte de um calçamento fazem parte da ES 190, rodovia Caminhos do Campo, entre aos quilômetros 47 e 48.

O governo do Estado, por meio da Seag, disse em nota que uma equipe técnica irá até a região para avaliar, realizar a análise técnica para após dar andamento as devidas correções o mais breve possível.