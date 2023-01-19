Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transtornos no Caparaó

Chuva destrói pontes e causa deslizamento em Dores do Rio Preto

Transtornos ocorreram no distrito de Mundo Novo, na noite desta quarta-feira (18). Três famílias estão desalojadas por conta do deslizamento de terra
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jan 2023 às 13:12

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:12

Chuva destroi pontes e danifica estrada em Dores do Rio Preto
Chuva destroi pontes e danifica estrada em Dores do Rio Preto Crédito: Dalva Ringuier
Uma chuva forte no distrito de Mundo Novo, interior do município de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, danificou uma estrada e destruiu duas pontes do local na noite desta quarta-feira (18). Segundo a prefeitura, há locais com dificuldade de acesso por conta das pontes derrubadas.
Dona de uma pousada na região, Dalva Ringuier conta que a chuva carregou a ponte depois da comunidade de Mundo Novo. Segundo ela, estão tendo que cancelar as diárias no estabelecimento porque os turistas não têm como chegar ao local.

Chuva causa problemas em Mundo Novo, em Dores do Rio Preto

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Dickson Rodrigues Loureiro, a chuva foi isolada em Mundo Novo, com volume de aproximadamente 120 milímetros em 2 horas. “Gerou alguns transtornos ao distrito, como a queda de duas pontes. Uma delas fica na saída de Mundo Novo, e a outra, na localidade de Córrego Frio”, disse o responsável.
Além das vias, o órgão também registrou o desmoronamento de uma encosta sob oito residências. Ninguém e feriu. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Dickson Rodrigues Loureiro, três famílias estão alojadas na casa de parentes e dois imóveis estão interditados até adequações (construção de murro de arrimo).
Segundo a prefeitura, nesta quinta-feira (19) encaminharam um ofício a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) para providenciarem o reparo dos locais afetados em Mundo Novo.  As duas pontes e parte de um calçamento fazem parte da ES 190, rodovia Caminhos do Campo, entre aos quilômetros 47 e 48.
O governo do Estado, por meio da Seag, disse em nota que uma equipe técnica irá até a região para avaliar, realizar a análise técnica para após dar andamento as devidas correções o mais breve possível.
No final da tarde desta quinta-feira (19), a reportagem entrou em contato novamente com o coordenador da Defesa Civil, Dickson Rodrigues Loureiro, para pedir atualizações sobre as ocorrências de chuva na cidade. Ele disse que seis famílias foram atingidas, duas desocuparam o imóvel e quatro permaneceram. As que tiveram que sair estão abrigadas na casa de parentes. Felizmente, não houve ocorrência de chuva forte nesta quinta, o tempo ficou "tranquilo", segundo o coordenador. 

Veja Também

Buraco para todo lado: ES 248 vira 'campo minado' de Linhares a Colatina

Muro de igreja desaba e Defesa Civil interdita local em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Dores do Rio Preto estradas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados