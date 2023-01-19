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Susto para fiéis

Muro de igreja desaba e Defesa Civil interdita local em Cariacica

Mutirão de fiéis iria demolir a estrutura e construí-la de novo neste sábado (21); Defesa Civil Municipal irá avaliar danos e garantiu que não houve feridos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

18 jan 2023 às 21:59

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 21:59

O muro de uma igreja católica que fica no bairro Flexal I, em Cariacica, desabou junto com um barranco na tarde desta quarta-feira (18). Testemunhas contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que o paredão começou a apresentar rachaduras após as fortes chuvas de dezembro do ano passado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo o eletricista Dermival Rodrigues, que presenciou o acidente, a estrutura foi feita pelos próprios moradores há oito anos, para garantir a proteção do local. A casa religiosa, chamada de Igreja São José dos Operários, fica na Rua Capixaba.
"No momento, eu estava sentado na porta do meu bar, de frente para a igreja. Escutei uns estalos, aqueles estalos fortes. Quando olhei, vi o muro partindo. Só vi a explosão. Caiu tudo, derrubando tudo. Fiquei estarrecido, porque tem a casa dos vizinhos dos fundos. Pensei 'meu Deus, tem criança'", destacou.
Muro de igreja desaba e Defesa Civil interdita local em Cariacica
Muro seria demolido e reerguido por fiéis no próximo sábado (21)
Muro seria demolido e reerguido por fiéis no próximo sábado (21) Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda de acordo com o eletricista, dois zeladores tinham passado pelo local poucos minutos antes de o fato acontecer. Ele também revelou que, no próximo sábado (21), haveria um mutirão de fiéis para demolir a estrutura e construí-la de novo.
"A nossa igreja estava trabalhando para conseguir retirar esse muro, construir outro... e chega a um fim desses. Nós íamos tirar porque ele já estava cedendo e ia cair em cima do telhado da igreja. Eu me preocupei muito com as pessoas que estavam ali uns dez minutos antes de acontecer, mas deu tudo certo, graças a Deus", disse.
"Do jeito que desceu o muro, não sobraria ninguém. A gente fica comovido, porque é uma igreja pertinho de casa. Não sabemos se vão querer reerguê-la de novo"
Dermival Rodrigues - Eletricista
A Defesa Civil de Cariacica informou que atendeu a ocorrência no final da tarde. O local foi isolado, interditado e foi constatado dano estrutural – sem vítimas. Nesta quinta-feira (19), uma equipe vai até a igreja com os engenheiros da Secretaria Municipal de Obras para avaliar possível demolição do espaço.

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