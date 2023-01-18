A Gazeta, ele contou que foi uma surpresa se deparar com a planta "gigante". Enquanto aproveitava uma folga em Manguinhos, na Serra , na última quinta-feira (12), o empresário Delcidio Antônio Tofoli Junior notou a presença de um pé de mamão de mais de 14 metros no terreno da família. À reportagem de, ele contou que foi uma surpresa se deparar com a planta "gigante".

Delcidio afirmou também que a medição do mamoeiro foi feita com a ajuda de um drone. Apesar de sempre passar as férias na casa durante o mês de janeiro, já que mora em Guarapari , o empresário disse que nunca havia reparado a presença da árvore.

"Eu gosto muito de planta, tenho orquidário em Guarapari, sempre observo essas coisas. Certa vez eu vi uma reportagem sobre o maior pé de mamão do mundo, mas entrou em uma orelha e saiu pela outra. Mas, quando cheguei em Manguinhos, percebi que o nosso mamoeiro era grande demais", declarou.

Your browser does not support the audio element. Com mais de 14 metros, pé de mamão gigante chama atenção na Serra

Pelas imagens, é possível ver que o pé de mamão está carregado Crédito: Delcidio Antonio Tofoli Junior

Segundo o empresário, ninguém da família se lembra de ter cultivado a fruta no local. Por isso, não sabe precisar há quanto tempo ela está no terreno. "Essa casa está com a família há uns 60 anos. O fato de ter visto a reportagem chamou a minha atenção para observar o nosso quintal", relembrou.

Maior mamão do mundo

Filho de Delcidio e engenheiro civil, Vitor Hugo Mattos foi quem fez a medição do pé de mamão com o drone na semana passada. Ele lembrou que o recorde de maior mamoeiro do mundo, segundo o Guiness World Record, é de 14,55 metros . A condecoração foi dada a uma árvore no Paraná, em setembro de 2021.

"Se não passar do recorde mundial, vai ficar muito perto. Como o drone começa a medir de onde parte, no chão, pode ser que ele tenha desconsiderado um desnível do nosso terreno, que deve ter em média 50 centímetros. Achei muito legal, porque nunca tinha visto um pé tão alto", afirmou.

Caso muito raro

Consultado pela reportagem, o engenheiro agrônomo Geraldo Ferreguetti explicou que a frequência desse tipo de mamoeiro é "raríssima". De acordo com ele, o comum é que os pés da fruta tenham somente de três a quatro metros, por ser mais viável economicamente.

"Quando o mamoeiro é muito alto, todo o controle sanitário (de doenças, por exemplo) fica ruim. A colheita também se torna difícil. O normal é cortar. Os maiores, como este, normalmente ficam em terrenos baldios ou onde não há condições de cortá-los. Pelas fotos, dá para ver que ele cresceu em busca de luz" Geraldo Ferreguetti - Engenheiro agrônomo

O especialista também estipulou que o mamoeiro de Delcidio deve possuir entre sete e oito anos. "Uma lavoura de mamão, entre dois e três anos, vai ter em torno de quatro metros. Se ela (a planta) tem 14 metros, significa que é bem antiga", apontou.