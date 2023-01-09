Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cena fofa

Vídeo mostra tamanduá-mirim querendo ser "gigante" em rua de Pinheiros

Gravação mostra animal andando e, em certo momento, ao notar uma pessoa por perto, ele se senta no chão e levanta e abre as patas; biólogo explicou que é estratégia de defesa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jan 2023 às 11:35

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 11:35

Um tamanduá-mirim foi flagrado andando pelas ruas do bairro Nova Canaã, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Um vídeo mostra o animal andando no último sábado (7) e, em determinado momento, ao perceber a presença do morador que estava fazendo a gravação, ele se senta no chão e abre as patas, como se estivesse pedindo um abraço. No entanto, um biólogo ouvido por A Gazeta explicou que tudo não passou de uma estratégia.
De acordo com o morador Eduardo Torezani, que fotografou o animal, após andar pelas ruas, o tamanduá-mirim voltou para a mata que fica próxima ao bairro e não foi mais visto.
Tamanduá-mirim aparece andando no meio da rua em Pinheiros
Tamanduá-mirim aparece andando no meio da rua em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Procurado pela reportagem para explicar a reação do tamanduá-mirim de levantar e abrir as patas ao perceber a presença de uma pessoa por perto, o biólogo Alan Christian Moreira explicou que a atitude fofa do bichinho foi, na verdade, uma estratégia de defesa.
"Ele percebeu estar sendo vigiado e teve essa reação. É uma estratégia de defesa, para se mostrar maior. As garras dele são fortes e podem causar lesões severas, logo, um abraço não é indicado"
Alan Christian Moreira - Biólogo
A Polícia Militar Ambiental não foi acionada. O capitão Fabrício Pereira Rocha, comandante da 3ª Companhia do Batalhão da PMA, que atende o município de Pinheiros, informou que a equipe age no resgate em casos em que o animal está confinado. Segundo ele, o tamanduá-mirim, provavelmente, estava em busca de alimento na região onde foi visto.

Veja Também

Abertura de ninhos de tartarugas atrai quase 2 mil pessoas em Anchieta

Tartaruga "atravessa na faixa" na orla de Aracruz e vídeo viraliza

Vídeo: filhotes de gambás são adotados por gatinha em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pinheiros Polícia Militar Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados