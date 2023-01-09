Vídeo mostra tamanduá-mirim querendo ser "gigante" em rua de Pinheiros

A Gazeta explicou que tudo não passou de uma estratégia. Um tamanduá-mirim foi flagrado andando pelas ruas do bairro Nova Canaã, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo . Um vídeo mostra o animal andando no último sábado (7) e, em determinado momento, ao perceber a presença do morador que estava fazendo a gravação, ele se senta no chão e abre as patas, como se estivesse pedindo um abraço. No entanto, um biólogo ouvido porexplicou que tudo não passou de uma estratégia.

De acordo com o morador Eduardo Torezani, que fotografou o animal, após andar pelas ruas, o tamanduá-mirim voltou para a mata que fica próxima ao bairro e não foi mais visto.

Tamanduá-mirim aparece andando no meio da rua em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurado pela reportagem para explicar a reação do tamanduá-mirim de levantar e abrir as patas ao perceber a presença de uma pessoa por perto, o biólogo Alan Christian Moreira explicou que a atitude fofa do bichinho foi, na verdade, uma estratégia de defesa.

"Ele percebeu estar sendo vigiado e teve essa reação. É uma estratégia de defesa, para se mostrar maior. As garras dele são fortes e podem causar lesões severas, logo, um abraço não é indicado" Alan Christian Moreira - Biólogo