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Tartaruga "atravessa na faixa" na orla de Aracruz e vídeo viraliza

Gravação mostra uma tartaruga-cabeçuda sobre a faixa de pedestres em Barra do Sahy.  Pessoas que estavam no local a resgataram e devolveram o animal ao mar; Fundação Tamar explica o ocorrido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jan 2023 às 17:51

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:51

Um vídeo que mostra uma tartaruga "atravessando uma rua na faixa de pedestres", em Barra do Sahy, litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, surpreendeu e divertiu internautas nas redes sociais. As imagens viralizaram nesta quinta-feira (5), mas o registro inusitado foi feito no dia 3 de novembro do ano passado. O bichinho foi resgatado por pessoas que presenciaram a cena e ela foi devolvida ao mar. 
De acordo com o pesquisador da Fundação Projeto Tamar, Alexsandro Santos, o animal é uma fêmea da espécie Caretta caretta, conhecida como tartaruga-cabeçuda, ou como careba-dura ou careba-amarela.
Um morador do balneário contou para a reportagem de A Gazeta que o animal saiu da faixa de areia e avançou para a rua. Momentos depois, um carro passou e os passageiros do veículo ajudaram a tartaruga a voltar para a água. Por nota, o Tamar informou que não foi acionado para o resgate, mas o pesquisador afirmou que foram informados do caso, que teve um final feliz.
Vídeo de tartaruga atravessando rua na faixa em Aracruz viraliza
Morador fez registro do animal saindo da praia na orla de Barra do Sahy Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com a Fundação, esse tipo de ocorrência é rara, “mas certamente se deu por conta da forte iluminação artificial nas ruas e/ou residências. A tartaruga subiu à praia para desovar e, ao invés de voltar ao mar, foi atraída pelas luzes e foi parar na área urbana”, afirma a nota.
O Tamar informou que as praias de Aracruz (com exceção da de Comboios) são monitoradas pelo Projeto de Monitoramento de praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP). Em caso de avistamento de tartarugas marinhas ou de mamíferos marinhos encalhados, qualquer cidadão pode acionar o PMP pelos telefones: 0800-039 5005 e 3345-4222.

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