Tartaruga "atravessa na faixa" na orla de Aracruz e vídeo viraliza

Um vídeo que mostra uma tartaruga "atravessando uma rua na faixa de pedestres", em Barra do Sahy, litoral de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , surpreendeu e divertiu internautas nas redes sociais. As imagens viralizaram nesta quinta-feira (5), mas o registro inusitado foi feito no dia 3 de novembro do ano passado. O bichinho foi resgatado por pessoas que presenciaram a cena e ela foi devolvida ao mar.

De acordo com o pesquisador da Fundação Projeto Tamar , Alexsandro Santos, o animal é uma fêmea da espécie Caretta caretta, conhecida como tartaruga-cabeçuda, ou como careba-dura ou careba-amarela.

Um morador do balneário contou para a reportagem de A Gazeta que o animal saiu da faixa de areia e avançou para a rua. Momentos depois, um carro passou e os passageiros do veículo ajudaram a tartaruga a voltar para a água. Por nota, o Tamar informou que não foi acionado para o resgate, mas o pesquisador afirmou que foram informados do caso, que teve um final feliz.

Morador fez registro do animal saindo da praia na orla de Barra do Sahy Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Fundação, esse tipo de ocorrência é rara, “mas certamente se deu por conta da forte iluminação artificial nas ruas e/ou residências. A tartaruga subiu à praia para desovar e, ao invés de voltar ao mar, foi atraída pelas luzes e foi parar na área urbana”, afirma a nota.