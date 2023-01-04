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Momento fofura

Vídeo: filhotes de gambás são adotados por gatinha em Vila Velha

Os dois gambazinhos foram recolhidos por agentes da Inspetoria Ambiental, da Guarda Municipal, e entregues ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 jan 2023 às 17:43

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 17:43

Um caso curioso foi registrado na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Cobi, em Vila Velha: uma gata, que estava amamentando, resolveu "adotar" dois filhotes de gambás abandonados pela mãe. No vídeo (acima) é possível perceber os bichinhos ao lado das crias da felina.
Ao ver a situação, a dona da gata acionou a Guarda Municipal da cidade. No local, os agentes da Inspetoria Ambiental constataram que além dos dois filhotes, outros seis gambás também foram abandonados, mas não resistiram e morreram. 
Filhotes de gambás foram adotados por uma gata em Cobi, Vila Velha
Filhotinhos de gambás foram adotados por gata e resgatados pela Guarda Municipal no bairro Cobi, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Os animais foram recolhidos e entregues ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM).

Falcão também é resgatado 

Ainda nesta quarta-feira (4), um falcão quiriquiri foi resgatado no bairro Glória, também em Vila Velha. O animal foi encontrado por um cidadão que relatou aos agentes da Inspetoria Ambiental, da Guarda Municipal da cidade, que a ave estava voando quando bateu a cabeça em uma vidraça e caiu. 
Falcão quiriquiri é resgatado no bairro Glória, em Vila Velha
Falcão quiriquiri é resgatado no bairro Glória, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
De acordo com o biólogo Fabrício Eller, a espécie (de nome científico Falco sparverius) é um animal comumente encontrado em áreas urbanas. "Trata-se de um bicho com distribuição nacional, presente também em cidades", afirmou o especialista. 
Ainda segundo Fabrício, o falcão quiriquiri resgatado pela Guarda Municipal é uma ave adulta. "É adulto por causa da coloração das penas no peito cheia de 'bolinhas'; a coloração da espécie jovem é rajada (com riscos)", explicou. 
Após ser atendido na clínica de silvestres, o animal foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), para ficar em observação e depois voltar ao seu habitat natural.

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