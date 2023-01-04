Vídeo: filhotes de gambás são adotados por gatinha em Vila Velha

(acima) é possível perceber os bichinhos ao lado das crias da felina. Um caso curioso foi registrado na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Cobi, em Vila Velha : uma gata, que estava amamentando, resolveu "adotar" dois filhotes de gambás abandonados pela mãe. No vídeoé possível perceber os bichinhos ao lado das crias da felina.

Ao ver a situação, a dona da gata acionou a Guarda Municipal da cidade. No local, os agentes da Inspetoria Ambiental constataram que além dos dois filhotes, outros seis gambás também foram abandonados, mas não resistiram e morreram.

Filhotinhos de gambás foram adotados por gata e resgatados pela Guarda Municipal no bairro Cobi, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Os animais foram recolhidos e entregues ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM).

Falcão também é resgatado

Ainda nesta quarta-feira (4), um falcão quiriquiri foi resgatado no bairro Glória, também em Vila Velha. O animal foi encontrado por um cidadão que relatou aos agentes da Inspetoria Ambiental, da Guarda Municipal da cidade, que a ave estava voando quando bateu a cabeça em uma vidraça e caiu.

Falcão quiriquiri é resgatado no bairro Glória, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

De acordo com o biólogo Fabrício Eller, a espécie (de nome científico Falco sparverius) é um animal comumente encontrado em áreas urbanas. "Trata-se de um bicho com distribuição nacional, presente também em cidades", afirmou o especialista.

Ainda segundo Fabrício, o falcão quiriquiri resgatado pela Guarda Municipal é uma ave adulta. "É adulto por causa da coloração das penas no peito cheia de 'bolinhas'; a coloração da espécie jovem é rajada (com riscos)", explicou.