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Marataízes oferece banho de mar a cadeirantes com apoio de guarda-vidas

Atendimento do projeto acontece em quiosque próximo ao Primeiro Píer; serviço às pessoas com deficiência é oferecido de terça-feira a domingo, das 8h às 12h
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jan 2023 às 11:58

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 11:58

Projeto oferta banho de mar com guarda vidas
Projeto oferta banho de mar com guarda vidas Crédito: Divulgação
Pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência podem tomar banho de mar com apoio de profissionais de Educação Física, guarda-vidas e fisioterapeutas na Praia Central de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A prefeitura informou que retomou o projeto nesta semana e manterá a oferta do serviço até o final da temporada de verão.
Durante esse período, o projeto funcionará de terça-feira a domingo, das 8h às 12h, e não é necessário agendamento. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem buscar atendimento em um quiosque montado próximo ao Primeiro Píer. O local possui uma área protegida das ondulações mais fortes, com estrutura de estacionamento e acessibilidade.
Projeto de Marataízes oferta banho de mar a pessoas cpm mobi Crédito: Divulgação/PMM
A iniciativa conta com estrutura para atendimento aos usuários, como esteiras de acessibilidade, cadeiras anfíbias e veículo adaptado. Segundo o município, na edição do ano passado, 230 atendimentos foram realizados entre os meses de janeiro e fevereiro.

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