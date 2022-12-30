Som alto nas praias: prefeituras prometem apreender aparelhos e multar

Antes de ouvir os hits do verão nos balneários e nas festas durante a alta temporada nas praias, o turista e morador deve ficar atento às normas de cada município.

A fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Militar estão realizando rondas intensivas contra a poluição sonora na cidade. A equipe de fiscalização também vai atuar na conscientização de proprietários de bares, restaurantes, quiosques e casas de festas, além de atender a reclamações em residências. O número do disque-denúncia é (28) 99944-8174.