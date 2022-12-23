Prefeitura do ES vai cobrar multa de R$2,2 mil por som alto

Conforme divulgou a prefeitura, está proibida a permanência de aparelhos amplificadores de som, de qualquer tipo, nas ruas e em veículos automotores ligados.

A equipe de fiscalização também vai atuar na conscientização de proprietários de bares, restaurantes, quiosques e casas de festas, além de atender a reclamações em residências. O número do disque-denúncia é (28) 99944-8174.