Prefeitura do ES vai cobrar multa de R$2,2 mil por som alto

Destino de muitos turistas, Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai multar em R$ 2.240 e recolher equipamentos de quem colocar som alto nas ruas do balneário. Segundo a prefeitura, a medida é válida de dezembro a fevereiro, até a sexta-feira depois do carnaval, período compreendido como temporada de verão.
A fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Militar estão realizando rondas intensivas contra a poluição sonora na cidade.
Conforme divulgou a prefeitura, está proibida a permanência de aparelhos amplificadores de som, de qualquer tipo, nas ruas e em veículos automotores ligados.
A equipe de fiscalização também vai atuar na conscientização de proprietários de bares, restaurantes, quiosques e casas de festas, além de atender a reclamações em residências. O número do disque-denúncia é (28) 99944-8174.