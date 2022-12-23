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Em Piúma

Prefeitura do ES vai cobrar multa de R$2,2 mil por som alto

Além da multa, equipamentos dos infratores também serão apreendidos pela fiscalização, que será realizada de dezembro a fevereiro

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 12:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 dez 2022 às 12:26
Prefeitura de Piúma vai contratar guarda-vidas para o verão
Praia Central, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Destino de muitos turistas, Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, vai multar em R$ 2.240 e recolher equipamentos de quem colocar som alto nas ruas do balneário. Segundo a prefeitura, a medida é válida de dezembro a fevereiro, até a sexta-feira depois do carnaval, período compreendido como temporada de verão.
A fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e a Polícia Militar estão realizando rondas intensivas contra a poluição sonora na cidade.
Conforme divulgou a prefeitura, está proibida a permanência de aparelhos amplificadores de som, de qualquer tipo, nas ruas e em veículos automotores ligados.
A equipe de fiscalização também vai atuar na conscientização de proprietários de bares, restaurantes, quiosques e casas de festas, além de atender a reclamações em residências. O número do disque-denúncia é (28) 99944-8174.

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