Réveillon em Anchieta terá shows e fogos silenciosos nas praias

Réveillon em Anchieta terá shows e queima de fogos nas praias Crédito: Prefeitura de Anchieta

Um dos destinos mais procurados pelos turistas no Sul do Estado na virada do ano, Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (14), a programação para o réveillon 2023. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows e queima de fogos silenciosos. As atrações para a Virada foram divulgadas nesta quarta-feira (14).

Os shows no município acontecem na noite do dia 30 de dezembro na Praça dos Imigrantes e na Praia Central, a partir das 21h30 em ambos locais. As atrações seguem no primeiro fim de semana de janeiro, com atividades esportivas e culturais nas praias.

Além da programação para a Virada (com atrações começando na sexta-feira, dia 30 de dezembro), a prefeitura também divulgou atrações do verão para a primeira semana de janeiro.

Segurança

Ainda segundo a prefeitura, Guarda Civil Municipal irá atuar em parceria com a Polícia Militar. Haverá fiscalização para coibir o uso de som nas praias. Infratores terão os equipamentos confiscados e receberão multa.

Quanto à limpeza, novas lixeiras serão instaladas nas praias e outros pontos de grande movimentação. Equipes irão realizar a limpeza das praias todos os dias. Ainda serão instalados pontos para coleta de lixo reciclável e tampinhas plásticas, do projeto Pet-Dog.

Programação do Réveillon 2023 (Anchieta)

ANCHIETA SEDE

Os shows começam às 21h30 e acontecem na Praça dos Imigrantes, tanto na sexta-feira (30) quanto no sábado (31); no primeiro dia, se apresenta a Banda Tomaê; no dia da Virada o agito começa com a Banda Pele Morena; à 0h acontece a queima de fogos e, na sequência, à 0h10, Emerson Xumbrega faz show

Na primeira semana do próximo ano, haverá ainda a abertura da Arena de Verão 2023 na quarta-feira (4), com rodada do Campeonato de Beach Soccher. Na sexta-feira (6), haverá apresentação da Banda Canto Livre às 21h30 na Praça dos Imigrantes, onde, no sábado (7), a Banda Versão Pirata também se apresenta no mesmo horário.

IRIRI

As apresentações acontecem na Praia Costa Azul, sempre a partir das 21h30. Na sexta (30), tem show da New Place Band; no sábado (31), Marcelo Ribeiro & Banda se apresenta

Nos primeiros dias do ano haverá apresentação da Banda Frequency na sexta (6), às 21h30; no sábado (7), Art Samba (16h) e Banda Marajah (20h)

CASTELHANOS

Às 21h30 nos dois dias, se apresentam a Banda Tropical Brasil (sexta, dia 30), e Banda Canto Livre (sábado, dia 31). No dia da Virada, após a queima de fogos, se apresenta a dupla João Victor & Vinicíus (à 0h10)

Nos dias seguintes, Emerson Araújo faz show na sexta, dia 6, Emerson Araújo às 21h30; e sábado (7) se apresentam Batuq Dellas (16h) e New Place Band (20h)

UBU

As atrações acontecem às 21h30, na Praça Central. Sexta (30) tem Prateado Elétrico e, sábado (31), Banda 10. No dia da Virada, após os fogos, a Banda Uau faz show à 0h10

Na primeira sexta-feira de 2023, dia 6, a Banda Tomaê se apresenta às 21h30 e, no sábado (7), tem show do Grupo Sambleck (16h) e da Banda Canto Livre (20h)

PRAIA DO COQUEIRO

Em 1º de janeiro d e2023, no domingo, a Banda de Marchinha Ama se apresenta às 14h, e às 16h tem show de Sulinho & Banda.